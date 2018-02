Casezi o rabla mai veche de 12 ani, primesti 4.500 de lei pentru panouri solare sau centrale termice eco - proiect de lege

Ziare.

"Se acorda suma de 4.500 de lei pentru achizitia de panouri solare/centrale termice cu coeficient de poluare redus si surse altenativ/ecologice, pentru persoanele fizice/sau juridice care predau, intr-un centru autorizat de colectare, autovehicule pentru casare, cu o vechime mai mare de 12 ani", prevede legea privind sustinerea eliminarii autovehiculelor poluante, depusa la Senat, de mai multi parlamentari PNL.Justificarea sumei se face prin dovada fiscala (factura insotita de decontul tichetului), in termen de 30 de zile de la data primirii tichetului, potrivit proiectului de lege.Initiatorii vor ca aceasta campanie sa se suprapuna Programului National Rabla, pentru anul 2018. "Beneficiarul nu poate instraina, spre alta folosinta, tichetul solicitat si acordat in baza prezentei legi. Orice situatie de acest gen anuleaza prima de casare", se arata in proiectul PNL.De asemenea, produsul achizitionat trebuie sa fie insotit de documente care sa dovedeasca impactul asupra mediului inconjurator, certificat de garantie corespunzator normelor europene.In lista de furnizori pentru sustinerea derularii campaniei se pot inscrie producatori/comercianti, cu activitate in domeniu, de cel putin 3 ani vechime pe teritoriul Romaniei.Potrivit proiectului de lege, se considera persoana indreptatita in virtutea legii de fata entitatile fizice si juridice, care nu au mai aplicat nicio alta masura prin Agentia Fondului de Mediu.vor reveni in sarcina Agentiei Fondului de Mediu din cotele bugetare alocate pentru derularea programului Rabla 2018."Este cunoscut faptul ca toate programele Rabla, derulate in ultimii 13 ani, au generat actiuni de specula. Contravaloarea voucher-ului a fost tranzactionata la limita dintre licit si ilicit, de catre proprietarii de drept ai acestuia si utilizatorii finali, cu interfata in zona comerciantilor de autovehicule, autorizati de program", afirma senatorul PNL Mirea Siminica, in expunerea de motive a actului normativ.Liberalul sustine ca "se face o nedreptate" si ca Programul Rabla incurajeaza activitati economice din zona producatorilor auto, plus-valoarea rezultata fiind declarata profit in dreptul acestora."Mai mult, se observa o scadere a interesului fata de acest program (...). Asa se face ca nu toti cei care vor o masina noua, si detin o rabla, pot acoperi diferenta de bani. De asemenea, cetatenii bine intentionati, in inscrierea in acest program, au obiectii fata de valoarea produsului, raportat la calitatea acestuia, in contradictie cu ce pot cumpara, cu aceiasi bani, de pe piata second din tarile vestice", spune senatorul PNL.In fapt, castigul substantial apartine comerciantilor de autovehicule noi, se afirma in expunerea de motive." (...) Valoarea unui eco-tichet reprezinta de multe ori doar adaosul comercial suplimentar, practicat de distribuitorii auto in timpul derularii acestor campanii", precizeaza senatorul PNL Mirea Siminica.Senatul este prima camera sesizata.