Prima sosea solara din lume, un fiasco!

Ziare.

com

Drumul, acoperit cu panouri solare, a costat peste 5 milioane de euro si urma sa fie folosit de aproximativ 2.000 de soferi pe zi. Se dorea ca soseaua solara sa genereze destula electricitate pentru a alimenta iluminatul public din localitatea Tourouvre-au-Perche din Normandia.Constructorul Colas anunta ca a acoperit panourile cu silicon si ca sunt rezistente la trafic. Totodata, constructorul anunta ca avea in desfasurare 100 de alte proiecte de drumuri solare in Franta si in alte tari.Numai ca acest plan "fara precedent" nu a avut succesul scontat, arata Business Insider , care citeaza presa franceza. S-a generat doar jumatate din energie, iar parte din sosea a fost distrusa. Au aparut crapaturi in drum, pentru ca, inevitabil, pe el au mers si tractoarele, si nici nu s-au luat in calcul frunzele care cad din copaci.Inclusiv furtunile au avut partea lor de vina.Apoi, soseaua a fost construita intr-o zona care nu se bucura de prea mult soare. Sunt doar 44 de zile pe an cu soare plin in Normandia.A.P.