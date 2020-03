10 branduri de renume, date in judecata pentru poluarea cu plastic. Inclusiv Cola, Pepsi, Nestle si Danone

Ziare.

Procesul a fost intentat luna trecuta la curtea superioara din orasul San Mateo. Astfel, grupul de mediu cere companiilor sa plateasca pentru a remedia "daunele pe care poluarea cu plastic le-a cauzat lumii" si sa "se abtina de la a-si comercializa produsele ca fiind reciclabile, cand de fapt acestea nu ajung sa fie reciclate, din cauza volumului, costurilor, precum si a capacitatilor de sortare a instalatiilor locale"."Acesta este primul pas din ce cred eu ca va fi un val de procese, care sa traga la raspundere industria de plastic pentru haosul de nedescris din oceane", a declarat Josh Floum, presedintele Earth Island Institute, citat de IFLScience Aproximativ 150 de milioane de tone de plastic exista in prezent in ocean, iar anual alte intre 8 si 20 de milioane de tone ajung in ape, conform cercetarilor si estimarilor facute de expertii din domeniu.In acest ritm, cantitatea de plastic ar urma sa o depaseasca pe cea de peste din ocean, pana in 2050.In documentele depuse in instanta, reclamantul sustine ca poluarea cu plastic are un impact devastator asupra mediului si oamenilor in general.Sursa citata mai noteaza ca s-a constatat ca cea mai mare parte a poluarii cu plastic din oceane provine de la cateva companii majore.Prin urmare, sunt chemate in instanta 10 dintre cele mai notorii marci: Coca Cola, Nestle, Pepsi, Mondel─ôz International, Mars, Procter & Gamble, Colgate-Palmolive, Crystal Geyser si Danone.A.D.