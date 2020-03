Cum generam microplastice chiar si atunci cand bem suc sau mancam ciocolata

Ziare.

com

Microplasticele sunt generate ca urmare a dezintegrarii deseurilor din plastic, a uzurii pneurilor si chiar prin spalarea hainelor din fibre sintetice. Acestea sunt insa doar cateva dintre activitatile de pe urma carora rezulta microplastice, in realitate chiar si cele mai banale actiuni ale noastre avand acest rezultat.Cum ar fi atunci cand bem suc imbuteliat in recipiente din plastic, dupa cum arata un studiu realizat de o echipa de cercetatori de la Universitatea Newcastle, Universitatea Flinders si Academia Chineza de Stiinte.In cadrul studiului citat de Phys.org , oamenii de stiinta au desfacut ambalaje de ciocolata din plastic, au taiat banda adeziva si pungi din plastic si au desfacut capace insurubate pe butelii din plastic.Astfel de activitati au generat intre 0,00001 si 0,00003 de miligrame de microplastice pentru fiecare 300 de centimetri de plastic, in functie de felul in care au fost desfacute ambalajele sau recipientele si de caracteristicile plasticului din care acestea au fost facute.Cantitatea este desigur infima, dar tinand cont de cat de des sunt realizate astfel de actiuni in fiecare zi, cumulat putem vorbi de o sursa importanta de poluare cu plastic. Mai mult, aceste particule de plastic pot fi ingerate chiar de oamenii care le genereaza, insa este necesara aprofundarea studiilor pentru a se stabili in ce masura ii poate afecta acest lucru.C.S.