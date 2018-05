De ce ar putea si ar trebui sa fie interzise servetelele umede

Ziare.

Acestea ar putea sa fie interzise din cauza plasticului care nu este biodegradabil si face numai probleme. De exemplu, in Marea Britanie, in 93% din cazuri ele reprezinta problema din spatele canalizarilor infundate.In ultimul deceniu, industria servetelelor umede a inflorit, iar producatorii ofera o gama tot mai larga de servetele - pentru piele sensibila, pentru fundul copiilor, pentru indepartarea machiajului etc. Din pacate, majoritatea sunt fabricate din poliester si alte materiale care nu sunt biodegradabile.Cu toate acestea, producatorul de servetele Guardpack, spune ca interzicerea acestora va fi una dezastruoasa din punct de vedere ecologic.