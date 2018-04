Dispar pungile cu pungi ale romanilor? Ce sacose vor fi interzise de la 1 iulie si efectul neasteptat al acestei masuri

Doriti si punga?

Mai exact, incepand cu 1 iulie 2018, se interzice introducerea pe piata a pungilor de transport din plastic subtire si foarte subtire (sub 50 de microni), cu maner, urmand ca acestea sa dispara total si din magazine din prima zi a anului viitor.Am vrut sa aflam exact ce inseamna cei 50 de microni si, deci, ce pungi nu vom mai gasi pe piata. Lamuririle le-am cerut de la Ministerul Mediului. O luna si o saptamana mai tarziu am primit urmatorul raspuns:Lamuriti bustean, ne-am indreptat catre producatori, pentru a afla exact ce nu vor mai produce si cum va influenta asta piata, dar si afacerea lor.Astfel am aflat ca dispar pungile pe care le primeam la casele super/hypermarketurilor (sacosele tip maieu), precum si pungile pe care le primeam la unele farmacii (sacose tip banana), pungi pe care platim intre 50 de bani un leu, in functie de marime.Producatorii spun ca, avand in vedere ca este vorba de o directiva europeana, era evident ca intr-un final se vor conforma si autoritatile de la Bucuresti. Reclama insa ca dupa ce au taraganat ani de zile, autoritatile au adoptat-o cu termene mult prea stranse si, in plus, nu au facut nimic sa incurajeze alternativele biodegradabile."Directiva asta europeana era demult, ea se refera la statele membre care au scapat de sub control chestia asta cu pungile de cumparaturi, unde clientul final nu refoloseste punga si isi cumpara de la magazin multe pungi deodata si le arunca si atunci polueaza mediul. Dar asta e valabil in Franta, Italia, unde nu se uitau la 20 de eurocenti pe o punga si isi cumparau multe pungi si nu le refoloseau. In Romania sunt si bancuri cu pungile de pungi.Directiva spune ca statele membre pot lua masuri pentru incurajarea reutilizarii pungilor, masuri precum taxe de mediu sau, in caz extrem, interzicerea lor. Noi am pus taxe de mediu demult, ca, normal, cand e o directiva cu taxe o adoptam imediat", ne-a declarat Octavian Simion, de la Total Gama Prod SRL "Noi, producatorii, am cerut sa ni se dea un termen mai lung decat comerciantilor. Am comunicat pe actul asta normativ primele observatii acum un an si a stat un an pe unde a stat, acum s-a publicat in Monitorul Oficial in martie si le interzic de la 30 iunie. Putea foarte bine sa fie un termen mai lung, ca sa apuce producatorii sa-si modernizeze, sa-si schimbe fluxurile de fabricatie, decat sa lase comerciantilor 6 luni sa scape de stocuri", ne-a spus si Virgil Fira, patronul Moviplast In ce priveste efectele acestei legi, producatorii spun ca principalul rezultat va fi ca pungile vor fi mai groase, daca nu au voie sa le faca subtiri."Vom merge pe produse mai groase acolo unde se poate, desi cam tot ceea ce inseamna standard european de reducere a consumului ne indreapta si ne indeamna sa reducem greutatea, grosimea ambalajelor. Dar OK, intelegem si cerinta legiuitorului nostru care s-a gandit ca la sacosele din grosime foarte mica nu exista interes sa fie colectate si reciclate si atunci cele de grosime mai mare, prin contrast, vor fi sa zicem ca va fi mai stimulativ...Ca si tonaj, s-ar putea sa fie o surpriza, cum s-a mai intamplat in alte tari unde stim ca au aparut interdictii de genul acesta. Exemplul Irlandei imi vine in minte cand au fost interzise produsele mai subtiri si a crescut imens consumul de saci menajeri. Lumea incepea sa foloseasca sacii menajeri grosi in loc de orice altceva. Sunt si aspecte de genul asta care trebuie luate in considerare. Noi vom putea merge pe cresterea grosimii acolo unde si clientul doreste sa plateasca mai mult pentru astfel de sacose, pentru ca nu toate sacosele arata la fel de bine daca sunt mai groase", ne-a declarat Mihail Vencsel, de la Plastinvest Cat de gros inseamna mai gros? Octavian Simion spune ca pentru ca o punga pe care o primim acum la supermarkert sa fie legala, in 2019 trebuie sa fie cam de 4 ori mai groasa decat in prezent. Evident, asta inseamna ca va fi si de 4 ori mai scumpa, deci pentru o punga "groasa" vom plati 2 lei, in locul celor 50 de bani pentru punga "subtire".In ce priveste solutiile ecologice, producatorii spun ca e clar ca inspre acolo se indreapta lucrurile, insa clientii se opresc la pret."Noi suntem pregatiti, am facut teste cu materiale compostabile care au certificat, putem sa le producem, putem sa confectionam sacose din ele. Acum testam si atractiviattea produselor la clienti, dar toate se opresc la pret. Pretul este mult mai mare din start la materia prima.Pana la urma, piata este cea care va dicta unde ne indreptam. Banuiesc ca vom incepe sa lucram mai mult cu aceste materiale bio. Din 2008, de cand a aparut suprataxarea sacoselor, am avut banuielile astea, dar s-a cam oprit totul la pret. Aveam parteneri care doreau sa fie foarte verzi si ne faceau cereri de oferta, pana cand vedeau cat costa", spune Mihail Vencsel.Asadar, concluzia e ca piata va dicta, ca intotdeauna. Deci tine de fiecare dintre noi sa constientizam ce se intampla din momentul in care am raspuns afirmativ la intrebarea "doriti si punga?".E nevoie de peste 500 de ani ca o astfel de sacosa sa se descompuna in mod natural, iar compusii care rezulta sunt toxici."Pungile subtiri reprezinta o mare problema, se rupt foarte usor si ajung imediat la gunoi. Nu sunt reciclabile pentru ca se amesteca cu gunoiul menajer si sunt foarte greu de sortat. E un deseu care nu are nicio sansa de a fi reciclat si ajunge in mediu, cum se arunca la noi gunoaie peste tot, toate astea ajung in mediu. Puteam sa riscam si un infringement daca nu o adoptam.Acum trebuie sa fim si noi un pic mai responsabili ca oameni pe planeta Pamant. Daca o sa incurajam la infinit folosirea pungilor de plastic si nu o sa trecem la ambalaje cat mai durabile - pungi de rafie, de panza, pe care sa le refolosim - o sa avem probleme de mediu in continuare. Toate astea ajung in panza freatica, se descompun foarte greu, produc dioxine. In Romania avem o problema foarte mare in acest domeniu. Directia sa fie clara spre descurajarea folosirii", a declarat pentruCornel Zainea, deputat USR, membru in Comisia pentru mediu si echilibru ecologic din Camera Deputatilor.Producatorii spun insa ca si autoritatile pot influenta lucrurile in bine, daca vin cu masuri suplimentare in acest domeniu, astfel incat legea sa nu aiba unicul efect de a scurta timpul in care sacosele care ajung la gunoi se descompun."In primul rand, taxele platite de catre producatori/comercianti ar trebui sa se regaseasca macar in programe de educare a cetatenilor cu privire la ce inseamna un comportament responsabil fata de mediu, apoi facilitarea reciclarii si, nu in ultimul rand - punerea in folosinta a unor statii de compost industrial.Folosirea materialelor biodegradabile presupune existenta unor astfel de instalatii de compost industrial, care sa permita valorificarea acestor materiale. Altfel, vom avea singurul avantaj ca pungile biodegradabile 'dispar' mai repede decat cele din plastic conventional, dar ratam tocmai scopul principal pentru care au fost create", a conchis Mihail Vencsel.