Gata cu pungile din plastic? Germania le-ar putea interzice din 2020

Ministrul federal al Mediului, Svenja Schulze, a prezentat un proiect de lege care ar interzice anumite pungi din plastic in Germania. "Momentan se folosesc in medie in jur de 20 de pungi din plastic de persoana pe an. Prin interdictie am ajunge la zero." Acesta ar fi un prim pas, a adaugat ministrul.Pentru incalcarea legislatiei, comerciantii ar putea fi sanctionati cu amenzi de pana la 100.000 euro. Deja din anii trecuti a scazut numarul pungilor din plastic folosite - de cand acestea nu au mai fost oferite gratuit in magazine - ajungand la circa doua miliarde de pungi in 2018. In anul 2000, in Germania se foloseau sapte miliarde.In curand, probabil ca pungile din plastic nu vor mai exista deloc, cel putin anumite tipuri. Pungile solide, de multipla folosinta si cele mici, pentru fructe si legume, vor fi permise in continuare. Ministerul se teme ca daca interzice si pungile mici pentru legume si fructe, producatorii le vor ambala in prealabil, ceea ce ar produce si mai multe deseuri din plastic. De aceea, acestea vor fi folosite in continuare."Legea este lacunara", spune Rolf Buschmann, expert in resurse si deseuri in cadrul Asociatiei pentru Mediu si Protectia Naturii (BUND) din Germania. "Interdictia cere folosirea unor produse alternative. E nevoie de o taxa pe pungile de unica folosinta, altfel legea ramane un simplu actionism si nu duce nicaieri", a declarat acesta pentru DW.Schulze a mai adaugat ca ia foarte in serios stoparea mentalitatii de irosire a resurselor. De aceea, chiar si pungile ecologice de unica folosinta ar putea fi interzise, pentru ca, dupa parerea ministrului, acestea sunt "o pacaleala" si reprezinta "mai mult plastic decat bio". Proiectul de lege este, "un semnal important pentru evitarea deseurilor inutile", crede Holger Berg, de la Institutul pentru Clima, Mediu si Energie, din Wuppertal.In anul 2016, fiecare german producea 38 kg de deseuri din plastic, conform unui studiu al Fundatiei Heinrich Boll. Germania s-a aflat in topul UE, intrecuta numai de Luxemburg (50,5 kg), Irlanda (46,2 kg) si Estonia (42,2).Numai 13% din deseurile din plastic ale Germaniei ajung sa fie reciclate. "Pungile din plastic, care in Africa sau Asia polueaza mediul inconjurator, nu sunt la noi o problema, pentru ca aici le adunam si le sortam mai bine", spune Berg. "Problema e ca producem prea multe deseuri si refolosim prea putin"."Sa interzici numai anumite tipuri de pungi nu reprezinta un concept", critica in continuare Rolf Buschmann, de la BUND. "Oamenii incep sa utilizeze mai multe pungi mici de la raionul de legume si fructe, pentru ca sunt gratuite. In 2018 s-au folosit 38 de astfel de pungi de persoana, cu una mai mult decat in anul precedent." Ministerul a transmis, in schimb, ca utilizarea acestor tipuri de pungi "a ramas in general stabila".Nici Uniunea Comerciantilor Germani (HDE) nu e de acord cu aceasta idee. In 2016, ministrul a lasat la latitudinea magazinelor decizia de a interzice sau nu pungile din plastic. Unele magazine au eliminat in totalitate pungile din plastic, altele au decis sa le vanda cumparatorilor. "Magazinele s-au tinut de cuvant si au respectat intelegerea cu ministerul mediului", spune seful HDE, Stefan Genth. Reprezentantii comertului, domeniu in care lucreaza peste trei milioane de oameni, se intreaba daca guvernul se va tine de cuvant, a mai adaugat acesta.Se estimeaza ca la nivel mondial se folosesc anual 1 pana la 5 bilioane de pungi din plastic. Puse la un loc, ar forma o suprafata de marimea Frantei. Germania nu este singura tara care incearca sa reduca sau sa interzica total pungile din plastic. Statul federal indian Sikkim a fost prima regiune din lume care a apelat la aceasta masura inca in 1998. Sikkim nu a interzis numai pungile din plastic, ci si vanzarea produselor ambalate in plastic.In China, Kenia, Ruanda sau Africa de Sud, pungile din plastic sunt interzise. In SUA exista mai multe reglementari la nivel local.Cele mai multe interdictii cu privire la productia si folosirea pungilor din plastic au intrat in vigoare in Africa. 26 de state africane au aplicat interdictii nationale folosirii pungilor din plastic. Multe dintre acestea intre anii 2014 si 2017. In Asia si America de Sud exista restrictii in 14 tari.In Tanzania, producatorii sau comerciantii care ofera pungi din plastic sunt pedepsiti cu inchisoare de pana la doi ani sau amenzi care ajung la 357.000 euro. Persoanele care folosesc pungi din plastic platesc amenzi mai mici. Iar turistii sunt obligati sa arunce pungile din plastic la intrarea in tara.La finele anului trecut, toate cele 28 de state ale UE au convenit sa interzica pungile din plastic de unica folosinta incepand cu 2021. Premierul Canadei, Justin Trudeau, s-a inspirat de la UE, anuntand aplicarea unei reguli similare. In plus, Canada ve interzice din 2021 lsi PET-urile.In Germania, proiectul de lege trebuie mai intai aprobat de guvern, iar apoi adoptat in Bundestag. Interdictia ar putea intra in vigoare in 2020.