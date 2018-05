Gata, nu mai exista niciun loc neatins de om pe Terra! O punga de plastic a fost gasita in cel mai adanc loc de pe planeta

Ziare.

com

Un studiu recent a aratat ca pana si cele mai adanci zone din ocean sunt intesate de plastic, cu efecte asupra ecosistemelor extrem de fragile, arata Science Alert Punga, fragmentata, e drept, a fost gasita la o adancime de 10.898 de metri, intr-un loc in care misuna forme de viata despre care stim extrem de putin sau chiar deloc. Iata ca nu am ajuns sa cunoastem prea multe despre formele de viata de aici, dar am reusit sa poluam si acest mediu indepartat si foarte greu accesibil.Imaginea cu punga din Groapa Marianelor a fost descoperita de cercetatorii Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology (JAMSTEC).Acestia au revazut toate imaginile si filmarile facute de om sau cu ajutorul robotilor in ultimii 30 de ani, iar atentia le-a fost atrasa de aceasta. Fotografia cu punga de plastic de aici a fost realizata in urma cu aproape 20 de ani, in 20 mai 1998.Practic, cercetatorii au vazut tot gunoiul facut de om si ajuns in cele mai greu accesibile locuri. Din tot acest morman de gunoi, aproape 90% este reprezentat de pungi de plastic de unica folosinta, de genul celor pe care multe tari din lume incearca sa le scoata din uz.Iar in multe dintre imagini (17% din totalul lor) s-au observat o sumedenie de forme de viata pe langa aceste bucati de plastic, semn clar ca gunoiul nostru perturba viata marina, cu urmari ce ar putea fi dezastruoase.Oamenii de stiinta atrag atentia ca aceasta e doar o mica parte din realitate si ca probabil lucrurile stau si mai rau de atat, din moment ce nu au putut fi vizitate si fotografiate toate zonele joase ale oceanelor.Se stie ca acest gunoi ucide in fiecare zi balene, corali si alte vietuitoare marine. In corpul multora a fost gasit plastic, acesta fiind motivul mortii.Un studiu din 2016 aratase deja ca, oficial, nu mai exista niciun loc pe Terra care sa fi ramas neatins de om.