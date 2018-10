Gunoiul nostru traieste mai mult decat noi: Un ambalaj din plastic de cel putin 47 de ani gasit pe plaja arata ca nou

Ziare.

Un ambalaj din plastic pentru detergentul de vase lichid Fairy, care are cel putin 47 de ani, a fost gasit aproape intact pe plaja din Somerset, unde cei care l-au descoperit spun ca a fost adus la mal de flux.Culorile inca vii si textul in mare parte lizibil ne-ar putea "pacali" ca ambalajul a fost fabricat cu vreo cateva saptamani, poate luni in urma. Ii tradeaza insa varsta tocmai faptul ca s-a pastrat intr-o stare atat de buna, astfel incat poate fi citit pe ambalaj ca produsul a facut parte dintr-o promotie cu preturi exprimate in sistemul de dinaintea celui zecimal, pe care Marea Britanie l-a adoptat in 1971.Avem, asadar, de-a face cu o piesa ilustrativa pentru gunoiul produs de om, care continua sa existe alaturi de noi mult timp dupa ce a fost aruncat la cos."Am ramas uimiti de cat de multe resturi au fost aduse la mal. Este socant cat de mult poate supravietui gunoiul, afectand in cele din urma natura", au scris repezentantii garzii de coasta din Burnham pe Facebook Ambalajul a fost gasit printre 300-400 de tone de gunoaie aduse la mal peste noapte, insa, din fericire o mare parte din aceasta catitate este de origine naturala, fiind vorba in general de alge si bucati de lemn biodegradabil care se vor reintoarce in apa si vor furniza adapost si hrana vietii marine, explica membrii garzii de coasta.Cu plasticul este insa o alta poveste. Sunt tipuri de plastic care se descompun in 450 de ani, noteaza The Guardian . Acesta ajunge in cele mai indepartate zone ale oceanului, ucide viata marina si intra in lantul alimentar al animalelor si al omului. S-a gasit microplastic, particule foarte mici de plastic, in fructe de mare, in apa de la robinet, in miere, in zahar si in sare de masa.In acest moment stim foarte putin despre impactul acestor microplastice asupra sanatatii, dar un numar in crestere de studii avertizeaza ca fenomenul poluarii cu plastic capata o amploare tot mai mare. (C.S.)Citeste si: Un tanar de 16 ani a visat sa curete oceanele lumii de plastic. Sapte ani mai tarziu, se pregateste sa-si vada visul cu ochii