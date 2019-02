O sursa de poluare mai putin cunoscuta: "Lacrimile sirenei" fac ravagii in oceane

Ziare.

Cunoscute ca "lacrimile sirenei", aceste granule mici si colorate constituie materie prima pentru majoritatea produselor din plastic folosite in viata de zi cu zi, de la sticle de apa de unica folosinta la televizoare, se arata intr-un articol publicat in The Conversation Granulele au in general dimensiuni cuprinse intre 1 si 5 centimetri, special pentru a fi transportate mai usor catre unitatile in care vor fi topite si transformate in diverse obiecte. Sunt considerate microplastice primare, alaturi de microparticulele exfoliante din plastic din produse cosmetice, deosebindu-se, asadar, de microplasticele rezultate in urma descompunerii deseurilor din plastic mai mari din oceane.Problema este ca miliarde de astfel de granule din plastic ajung din greseala, in timpul transportului sau al procesului de prelucrare, in rauri si oceane. Aici, "lacrimile sirenei" sunt confundate usor cu hrana de catre vietuitoare.Granulele sunt un adevarat magnet pentru poluantii organici persistenti din apa, pe care animalele le ingereaza odata cu plasticul.Ba chiar pot fi colonizate de bacterii periculoase si pentru om, astfel incat cei care se ocupa de curatarea plajelor sau care cerceteaza aceste granule sunt sfatuiti sa nu le atinga cu mainile goale.Daca vorbim de numere, doar din Marea Britanie se estimeaza ca ajung in oceane pana la 53 de miliarde de "lacrimi de sirena", suficient pentru a face cam 88 de milioane de sticle din plastic.Deoarece granulele sunt extrem de raspandite in mediul inconjurator, este nevoie de actiuni de mare amploare pentru combaterea fenomenului. Printre cei care incearca sa atraga atentia asupra acestei situatii se afla organizatia non-guvernamentala scotiana Fidra, care organizeaza in fiecare an, in februarie, o "vanatoare" globala la care participa inclusiv cetateni, al carei scop este identificarea principalelor surse de poluare din industria plasticului.C.S.