A ajuns in cel mai adanc loc de pe Terra, iar ce a gasit acolo este total neplacut

Victor Vescovo, care a devenit primul om care a realizat scufundari multiple in cele mai adanci locuri de pe planeta noastra, a spus ca, pe langa descoperirea a trei noi specii de vietuitoare marine, in timpul explorarilor sale a observat si materiale rezultate din activitati umane, relateaza agentia DPA.Exploratorul in varsta de 53 de ani a reusit sa realizeze singur doua scufundari la cea mai mare adancime cu ajutorul unui submersibil, la 10.928 de metri, respectiv 10.927 de metri, atingand cel mai adanc punct de pe suprafata Pamantului, in Groapa Marianelor din Oceanul Pacific.In timpul uneia dintre scufundari "am gasit doua deseuri; nu este prea clar ce erau, dar cu siguranta proveneau din activitati umane", a declarat Vescovo in cadrul unei conferinte sustinuta luni la "Explorers Club" din New York."Navighez pe fundul Gropii Marianelor, totul este frumos, linistit, intr-un mod steril, desi este viata salbatica acolo, si apoi se vede, este de neconfundat, este realizata de mana omului, are margini ascutite", a explicat exploratorul.Aceasta a fost pentru a treia oara cand oamenii au coborat in cel mai adanc punct din ocean, numit "Challenger Deep". Producatorul canadian de film James Cameron a fost ultimul care l-a vizitat in 2012, submarinul sau ajungand la o adancime de 10.908 metri. Prima expeditie in zona "Challenger Deep" a fost realizata de Marina Americana in 1960, ajungandu-se atunci la o adancime de 10.912 metri, noteaza Reuters.Vescovo a precizat ca in misiunile sale rareori s-a intamplat sa nu descopere gunoaie. El si-a exprimat, totusi, speranta ca acest lucru ar putea creste nivelul de constientizare a populatiei in privinta poluarii."Speram ca acest lucru va creste nivelul de constientizare in legatura cu ceea ce le facem oceanelor; (oceanul) nu este o pubela uriasa de gunoi, iar noi ar trebui sa-l tratam cu putin mai mult respect", a spus el.Scufundarile au fost realizate in cadrul proiectului "Five Deeps Expedition" de explorare a celor mai adanci zone din cele cinci oceane ale lumii. Pana in prezent, incepand de la 28 aprilie si pana la 7 mai, Vescovo si echipa sa au reusit sa exploreze cele mai adanci locuri din patru oceane.Misiunile de explorare sunt filmate pentru un documentar Discovery Channel, in cinci parti, care va fi difuzat la sfarsitul acestui an.Poluarea cu deseuri din plastic a atins proportii epidemice - se estimeaza ca 100 de milioane de tone de gunoaie rezultate din activitati umane se afla in prezent in oceanele lumii, potrivit Organizatiei Natiunilor Unite.Anul trecut, o punga, fragmentata, e drept, a fost gasita la o adancime de 10.898 de metri, in Groapa Marianelor