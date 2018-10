Obiectele din plastic de unica folosinta, interzise in UE din 2021. Vot important in Comisia de Mediu

Reduceri drastice si colectare selectiva in cazul obiectelor la care nu se poate renunta total

In raportul intocmit de belgianul Frederique Ries (ALDE), adoptat cu 51 de voturi pentru, zece impotriva si trei abtineri, eurodeputatii au adaugat pe lista pungile din plastic foarte subtire, produsele fabricate din plasticuri oxo-degradabile - fabricate din plastic obisnuit imbogatit cu aditivi ce declanseaza dezintegrarea plasticului, dar care contin si metale grele - si cutiile pentru meniuri fast-food realizate din polistiren expandat.Consumul mai multor altor obiecte, pentru care nu exista alternativa, va trebui sa fie redus de statele membre intr-un mod "ambitios si sustinut" pana in 2025. Printre ele, cutiile de unica folosinta pentru burgeri, cutiile pentru sandvisuri sau containerele pentru fructe, legume, deserturi sau inghetata.Statele membre vor intocmi strategii nationale pentru a incuraja utilizarea de produse adecvate pentru uz multiplu, precum si pentru reutilizare si reciclare.Alte plasticuri, precum sticlele pentru bauturi, vor trebui colectate separat si reciclate la o rata de 90% pana in 2025.Eurodeputatii din Comisia de mediu, sanatate publica si siguranta alimentara a PE au convenit si ca masurile de reducere ar trebui sa acopere si deseurile din produse din tutun, in special filtrele de tigari care contin plastic. Acestea vor trebui reduse cu 50% pana in 2025 si cu 80% pana in 2030.. Acestea sunt pe locul doi in topul obiectelor de unica folosinta care contin plastic aruncate.De asemenea, se noteaza in raport, statele membre ar trebui sa se asigure ca cel putin 50% din echipamentul de pescuit pierdut sau abandonat care contine plastic este colectat in fiecare an, fiind fixata o tinta de reciclare de cel putin 15% pana in 2025.Echipamentul de pescuit reprezinta 27% din deseurile gasite pe plajele din Europa, se mentioneaza intr-un comunicat postat pe site-ul PE.Statele membre ar trebui sa se asigure ca societatile producatoare de tutun acopera costurile colectarii deseurilor acestor produse, inclusiv transportul si tratarea lor. Acelasi lucru este valabil si pentru producatorii de echipament de pescuit care contine plastic, care vor trebui sa contribuie la indeplinirea tintei de reciclare, noteaza eurodeputatii."Europa este responsabila doar pentru o mica parte din poluarea cu plastic a oceanelor. Poate si ar trebui, totusi, sa fie un jucator-cheie in gasirea unor solutii, sa aiba un rol de frunte la nivel global, asa cum a facut in trecut in lupta impotriva schimbarii climatice.; statele membre au multe optiuni dintre care sa aleaga. Depinde de ele sa aleaga cu intelepciune si de noi sa facem presiuni pentru mai mult", a declarat raportorul Frederique Ries.Raportul va fi supus la vot in plenul PE in urmatoarea sesiune plenara de la Strasbourg, din 22-25 octombrie.