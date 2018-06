Plasticul ucide si ne ucide. Schimbarile mici pe care le poti face acum, dar care vor conta sute de ani (Video)

Schimbarile mici pe care le putem face azi pentru a avea o casa maine

Sunt nenumarate moduri in care ucidem incet planeta care ne sustine, insa anul acesta, pe 5 iunie, Ziua Mondiala a Mediului, ONU a ales sa se concentreze pe poluarea cu plastic. Si motivele sunt socant de intemeiate.1., din care jumatate este folosit pentru lucruri de unica folosinta.2. Mai mult de3., sunt 46.000 de obiecte din plastic pe metru patrat.4. Am aruncat atat de mult plastic incat am creat un al saptelea continent,si contine peste 1.800 de miliarde de bucati de plastic. Adica pentru fiecare vietate marina din acea regiune exista 6 bucati de plastic.5.6. Potrivit unui studiu publicat de Science Advances, doar, poluand aerul, in timp ce restul de 79% ramane in mediu.7. Si. In apa, plasticul se descompune in bucati atat de mici incat bucatile dintr-o sticla de un litru sunt de ajuns pentru a "coloniza" fiecare plaja din lume.8.9. Aproape orice obiect din plastic pe care il folosim va "trai" mult dupa ce noi vom fi parasit planeta.. Adica cu 400 de ani peste momentul in care10. Un studiu recent a aratat caEste, la propriu, mostenirea pe care o lasam multor generatii de aici incolo.Oamenii de stiinta cauta de ani buni moduri prin care sa repare raul facut pana acum de plasticul pe care l-am aruncat peste tot fara a ne gandi la consecinte, pana cand nu a mai ramas loc neinfestat. Inca de acum 20 de ani am reusit contraperformanta de a trimite o punga de plastic in cel mai adanc loc de pe Terra, Groapa Marianelor In ultimii zeci de ani apelurile organizatiilor de mediu au inceput sa fie luate in seama si tarile au inceput sa implementeze timid diverse masuri pentru a descuraja folosirea plasticului si a incuraja macar reciclarea lui. Insa rata de succes a acestor politici a depins de mentalitatea oamenilor.Cu cat acestia au devenit mai constienti de consecinte, cu atat au renuntat mai usor la actiuni. De aceea, anul acesta ONU a lansat o campanie prin care sunt prezentate moduri prin care fiecare dintre noi putem renunta la plastic.Sunt moduri atat de simple, ce presupun un efort minim din partea noastra, dar care pot salva vieti.1. De cate ori n-ai folosit doar furculita din setul de tacamuri de unica folosinta primit si le-ai aruncat apoi pe toate, inclusiv cele nefolosite, la gunoi, impreuna cu ambalajul din plastic in care au venit impachetate?2. Ai incercat vreodata sa tii in casa toate sticlele goale de plastic pe care le folosesti? Intr-o luna cel mai probabil n-ai mai avea loc si tu. Ai fi dat afara din casa de plastic, ceea ce noi facem cu mii de specii.. Daca faci calculele vei vedea ca investitia se amortizeaza extrem de repede si salvezi in acelasi timp ceva nepretuit.3. Il poti ruga pe cel de unde cumperiiar la birou. Chiardin sticla sau lemn pe care le poti spala si refolosi. Asta daca chiar nu poti trai fara ele.4. A inspirat case mari de moda care au vandut-o cu cateva mii de euro bucata. In loc de leii aruncati la propriu pe sacosele din plastic,. Sau panza. Sau orice alt material ce tine mult mai mult si polueaza mult mai putin.5.. Pot costa putin mai mult, dar nota de plata finala e mult mai mica. Plus ca, pe masura ce tot mai multi o vor face, piata se va regla de la sine.6.Cateva minute din timpul tau pentru a selecta deseurile sau pentru a merge pana la centrul de reciclare sunt nimic fata de sutele de ani in care lasi Pamantul sa faca treaba pentru tine.