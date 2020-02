Proiect de hotarare privind interzicerea comercializarii produselor de plastic de unica folosinta, in Bucuresti

Ziare.

"STOP produse din plastic de unica folosinta in Bucuresti. Am depus in Consiliul General proiectul privind interzicerea comercializarii produselor din plastic de unica folosinta pe raza municipiului Bucuresti.Este un proiect esential, care reprezinta implementarea Directivei 904/2019 privind reducerea impactului anumitor produse din plastic asupra mediului.Protejarea si conservarea mediului este o prioritate pentru mine, asta dintotdeauna, si stiu ca suntem multi cei care ne dorim acest lucru. Prin acest proiect vreau sa dam un exemplu, aceste masuri privind reducerea impactului plasticului sa fie luate la nivel national in Romania", a scris pe Facebook Tudor Ionescu , liderul grupului de consilieri ALDE din Capitala.Directiva europeana la care face referire consilierul a intrat in vigoare in iulie 2019 si are drept scop o reducere ambitioasa si sustinuta a consumului de produse din plastic de unica folosinta.Prin plastic de unica folosinta se are in vedere un produs care este fabricat in intregime sau partial din plastic si care nu este conceput, proiectat sau introdus pe piata pentru a realiza, in cadrul ciclului sau de viata, mai multe cicluri sau rotatii prin returnare la producator pentru a fi reumplut sau reutilizat in acelasi scop in care a fost conceput.B.B.