Razboiul impotriva pungii din plastic se da in Africa, unde poti ajunge la inchisoare daca o folosesti

Persoanele care calatoresc in Tanzania incepand cu 1 iunie sunt sfatuite sa nu aiba la ele pungi de transport din plastic, fiind obligate in caz contrar sa le lase la aeroport. Asta pentru ca pe 16 mai a intrat in vigoare cea de-a doua faza a interdictiei privind plasticul, introdusa in Tanzania in urma cu doi ani. Prima faza, lansata pentru a proteja "populatia tanara si mediul inconjurator", a fost centrata pe productia de pungi din plastic si distribuirea lor in interiorul tarii. Sunt vizati acum turistii, pentru a "pastra tara curata si frumoasa".Exceptie de la noile reguli fac sectorul medical, sectorul industrial, sectorul constructiilor, sectorul agricol si companiile care se ocupa de gestionarea deseurilor, precum si pungile cu inchidere ermetica folosite pentru depozitarea produselor de igiena persoanla - insa doar atat timp cat turistii le iau inapoi cu ei.Tanzania urmareste sa elimine cu timpul in totalitate pungile din plastic. Este una dintre cele 34 de tari africane care lupta cu produsele din plastic de unica folosinta, multe dintre ele fiind din Africa Subsahariana, cea mai saraca regiune a globului, potrivit Quartz Unele dintre cele mai dure masuri au fost introduse in Kenya, tara in care pungile din plastic obisnuiau sa atarne de crengile copacilor si sa infunde canalizarile. Conform estimarilor ONU, Kenya folosea odata in jur de 100 de milioane de pungi din plastic pe an.Incepand cu 2017, producatorii, importatorii, distribuitorii si utilizatorii prinsi cu pungi din plastic risca amenzi de pana la 38.000 de dolari sau pana la patru ani de inchisoare.Efectele noilor masuri sunt vizibile la... abator. Daca inainte era gasit plastic in stomacul a trei animale din zece, in prezent situatia este intalnita la unu din zece, conform The Guardian In Rwanda este ilegal sa importi, sa produci, sa folosesti sau sa vinzi pungi si ambalaje din plastic, exceptie facand sectoare specifice, ca cel medical si cel farmaceutic. Cei care sunt prinsi cu plastice pot fi amendati, inchisi sau fortati sa-si marturiseasca fapta in public. Au fost inchise si amendate magazine pentru ca foloseau ambalaje din plastic pentru telefoanele mobile, iar proprietarii lor au fost obligati sa semneze scrisori prin care isi cereau iertare, noteaza New York Times La fel ca in Kenya, traficul cu pungi din plastic este in floare in Rwanda, stimulat fiind de cererea puternica, in conditiile in care oamenii inca le considera mai ieftine, mai practice si mai igienice. Se ajunge la situatii in care sunt ascunse in lenjeria intima sau legate de corp pe sub haine. Chiar si asa, eforturile autoritatilor de curatare a mediului dau roade: capitala tarii, Kigali, a fost desemnata de ONU cea mai curata capitala de pe continentul african.In tarile in care nu au fost luate astfel de masuri, deseurile continua sa fie o problema majora. Este cazul Ghanei, de exemplu, tara cu cel mai rapid ritm de crestere economica din lume, ale carei eforturi de a atrage investitori si turisti sunt stanjenite de muntii de gunoaie din marile orase, precum capitala Accra.