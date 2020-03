"Aerul de munte" din Capitala s-a risipit. Poluare masiva semnalata vineri seara, in oras

Ziare.

com

Vineri seara, cu putin dupa ora 22:00, reteaua independenta de monitorizare a aerului administrata de Airly indica depasiri masive ale limitelor de poluare.Spre exemplu, in sud-estul Capitalei, in Sectorul 6, valorile poluarii cu PM 10 erau depasite cu 193%, iar cele ale poluarii cu PM 2.5 erau depasite cu nu mai putin de 292%.Lucrurile nu stateau mult mai bine nici in celelalte zone din Capitala. Spre exemplu, in nord-vestul orasului, senzorii aratau depasiri cu 119% ale indicelui PM10 si cu 317% ale poluarii cu P2.5.In plus, in zona Pipera, poluarea cu PM 10 depasea cu 92% limitele maxime admise, iar cea cu PM2.5 depasea cu 177% limitele admise.Reamintim ca atat particulele PM10 cat si cele PM 2.5 pot fi produse de activitate industriala, de activitatea de incalzire dar si de traficul auto.Cele mai mari depasiri ale valorilor maxime de poluare s-au inregistrat la inceputul lunii, cand valorile maxime admise au fost depasite si cu 600%.Potrivit directorului general al Directiei Generale Evaluare Impact si Controlul Poluarii din Ministerul Mediului, Dorina Mocanu, ambii poluanti - adica atat PM10 cat si PM2.5 - au impact negativ asupra sanatatii populatiei.