Aerul din Capitala devine irespirabil. Strazile din Bucuresti n-au mai fost aspirate de trei luni. Iata de ce

Ziare.

com

De ce? Pentru ca operatorii de salubritate ofera acest serviciu pana la 1 noiembrie, conform contractelor care sunt realizate dupa norme realizate in 1973.Astfel, conform contractelor, operatorii de salubritate desfasoara operatiuni pentru combaterea prafului - care presupun maturarea, aspirarea si spalarea strazilor - in perioada 1 martie - 1 noiembrie. Apoi, se pregatesc pentru deszapezire. Atunci cand este cazul, pentru ca acum nefiind zapada ramanem cu praful pe strazi, noteaza Green Report. "In Bucuresti, de aproape trei luni nu s-a mai facut nimic, pentru ca la 1 noiembrie a incetat aceasta spalare. In schimb, clima s-a schimbat. Uite ca n-a mai venit zapada. Mai mult de atat, sunt 10 grade acum si bate soarele. Nu s-a mai facut nimic pentru ca primariile nu dau o directiva, pentru ca altfel vine Curtea de Conturi si cere banii inapoi: 'Cum ai putut sa speli in ianuarie, ca e iarna?'.Nu se uita nimeni ca sunt 10 grade afara, e soare si e praf. E un aer nerespirabil in oras. E normal sa existe praful asta daca nu se face nimic. Orasul a ramas intr-o situatie inedita. N-are zapada, n-are cine retine mizeria, dar nici nu mai spalam de trei luni. Noi, ca operatori, suntem blocati in chestia asta", a declarat Dan Ceausescu, director de marketing Urban SA.In perioada respectiva, Urban SA are patru masini care matura si aspira si sase masini care spala zilnic strazile si care descarca la groapa de gunoi, la fiecare sase ore, in jur de trei tone de noroi care este folosit ca strat acoperitor pentru deseurile de la rampa.Ceausescu crede ca situatia aceasta ar putea fi rezolvata daca Ministerul Mediului ar face o directiva catre primarii.Iar in acest timp aerul din Bucuresti devine imposibil de respirat in unele momente."Particulele in suspensie reprezinta un amestec complex de particule foarte mici si picaturi de lichid. Ele reprezinta un grup complex de poluanti care variaza in functie de dimensiune, forma, compozitie si origine.Particulele produse de traficul rutier includ emisiile de carbon provenite de la motoare, bucati mici de metal si cauciuc din uzura si franarea motorului, precum si praful de pe suprafetele rutiere. Altele includ reziduuri din constructii si industrie, precum si polen si particule de sol", explica site-ul aerlive.ro.Aceeasi sursa transmite ca statia Ministerului Mediului de masurare a calitatii aerului de la Universitate a inregistrat in luna ianuarie noua zile de depasiri zilnice pentru PM10, in conditiile in care limita pentru depasirile zilnice/pe an este de 35 de zile. In plus, statia independenta de la Universitate a inregistrat opt depasiri zilnice in primele 20 de zile ale anului.