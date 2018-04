Alerta in Hunedoara: Masuri urgente pe Mures, dupa ce a fost poluat cu o tona de ulei

Ziare.

Potrivit unui comunicat de presa, de duminica, al Prefecturii Hunedoara, reprezentanti ai Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Hunedoara, ai Garzii de Mediu si Sistemului de Gospodarire a Apelor Hunedoara, sub coordonarea prefectului judetului, Fabius Tiberiu Kiszely, au construit un baraj absorbant pentru oprirea uleiului provenit din judetul Mures, de la Termocentrala Iernut, pe raul Mures."Pentru operativitate, prefectul judetului, in calitate de presedinte al Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta Hunedoara si inspectorul sef al ISU Hunedoara, lt. col. Viorel Demean s-au deplasat pe malul raului Mures si au convocat grupul de suport tehnic format din specialisti din mai multe institutii", se arata in comunicat.Sursa citata arata ca "in urma poluarii accidentale a cursului de apa Mures, produsa in data de 13.04.2018, pe raza localitatii Iernut, judetul Mures, forte din cadrul Administratiei Bazinale de Apa Mures si Crisuri, a Sistemului de Gospodarire a Apelor Hunedoara si Arad si a Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Hunedoara actioneaza pentru montarea unor baraje absorbante, acestea fiind amplasate la confluenta raului Caian cu raul Mures, in zona localitatii Bejan, comuna Soimus".Din informatiile primite de la ISU Alba, pata de ulei a trecut de barajul absorbant montat pe raul Mures, pe raza localitatii Sibot. Sub coordonarea prefectului, reprezentantii ISU si SGA au luat masuri pentru a deschide golirile de fund in vederea asigurarii unei curgeri laminare in amonte."Montarea s-a facut oblic fata de axul principal de curgere pentru a putea dirija unda de poluare catre mal unde exista posibilitatea de a recupera agentul poluant cu pompe de absorbtie la suprafata. In cursul zilei de duminica se vor monta inca doua baraje absorbante", se mai arata in comunicat.Lucrarile se executa de catre SGA Hunedoara in cooperare cu ISU Hunedoara. Unda de poluare nu a ajuns deocamdata in zona de captare de la Soimus. Romgaz a anuntat sambata ca echipele sale, in colaborare cu autoritatile competente, au izolat canalul de evacuare a apei uzate utilizata la centrala de la Iernut, dupa ce vineri, la ora 12:40, s-a produs o poluare accidentala cu circa o tona de ulei mineral de transformator pe raul Mures, 100 metri in aval de Termocentrala Iernut.Poluarea cu ulei produsa, pe raul Mures, s-a dispersat pe o lungime de circa 10 km si o latime de circa 70-80 metri liniari, unde se semnaleaza pete de ulei discontinue.