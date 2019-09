Alternativele la punga din plastic ar fi chiar mai nocive. Exista o singura solutie

Ziare.

Milioane de tone de plastic ajung anual in oceane, cu consecinte devastatoare asupra mediului. Pungile compostabile, care pot fi transformate dupa utilizare in ingrasamant natural, si cele biodegradabile reprezinta solutia gasita de multe companii pentru a reduce consumul de plastic.Dar iata ca expertii din cadrul parlamentului britanic vin acum si ne spun ca aceste materiale nu ajuta deloc la ameliorarea problemei, ba chiar dimpotriva, informeaza CNN Astfel, ele ar putea sa inrautateasca poluarea, deoarece, sub impresia ca reprezinta o alegere mai corecta, consumatorii ar putea sa fie mai neglijenti in legatura cu utilizarea si aruncarea lor. Potrivit organizatiei de mediu Green Alliance, oamenii sunt mai inclinati sa arunce materiale etichetate ca "biodegradabile" in natura. De asemenea, pe fondul lipsei de informatii in randul consumatorilor, dar si a infrastructurii necesare, se poate ajunge la compromiterea procesului de reciclare.Daca un pahar biodegradabil ajunge in mare, este la fel de daunator pentru viata marina ca un pahar obisnuit din plastic, sustin expertii.Comisia recomanda guvernului britanic sa aiba in vedere solutiile reutilizabile pentru ambalare."Stim cu totii ca poluarea raurilor si a marilor noastre cu plastic este o problema majora. Totusi, inlocuirea plasticului cu alte materiale nu este intotdeauna cea mai buna solutie, deoarece toate materialele au un impact asupra mediului", spune Neil Parish, presedintele comisiei de mediu din parlamentul britanic.Potrivit acestuia, trebuie gasite solutii pentru reducerea utilizarii ambalajelor de unica folosinta.C.S.