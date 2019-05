Am ajuns de ras in toata lumea. O filmare cu un rau din Arges face inconjurul Internetului

Ziare.

com

Ploile torentiale din ultima vreme au facut ca intr-un rau din Micesti, Arges, sa ajunga poate milioane de peturi, aratand inca o data ce impact devastator poate avea omul asupra mediului. Science Alert , una dintre publicatiile care a postat inregistrarea, aminteste ca Romania e una dintre tarile cu un management prost al deseurilor. In 2013, arata sursa, doar 5% din gunoi a fost reciclat. Asta, in conditiile in care in UE media e de 28%.Totusi, ceea ce s-a intamplat in 2013 e o imbunatatire fata de 2010, cand se recicla doar 1% din gunoi, mai arata sursa.Apoi, Romania e doar o tara, iar realitatea e ca lucrurile nu stau deloc bine la nivel global. Iar perspectivele sunt sumbre, estimandu-se ca pana in 2050 vor ajunge in mediul inconjurator, inclusiv rauri si oceane, peste 13 miliarde de tone de plastic.Iar inregistrarea nu face decat sa ne arate o imagine din viitor, subliniaza sursa citata.Vezi si Pestii mananca plastic asa cum mancam noi junk food A.P.