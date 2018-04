Apele Romane: Unda de poluare cu ulei de pe Mures a fost neutralizata

Ziare.

Apele Romane considera ca a fost evitat efectul transfrontalier al poluarii, raul Mures fiind inclus in acordul bilateral Romania-Ungaria.Administratia Nationala Apele Romane a anuntat, luni, printr-un comunicat, ca sambata si duminica, in vederea stoparii si neutralizarii undei de poluare, a fost solicitat sprijinul Administratiile Bazinale de Apa - Crisuri, Banat, Jiu, Olt si Somes-Tisa, pentru a aproviziona suplimentar echipele de interventie cu materiale si baraje absorbante.Primul baraj din rulouri absorbante a fost amplasat pe rau in zona Teius (Alba), unde a fost adunata o cantitate de 23-24% din emulsia uleioasa. Ulterior, un alt baraj fusese instalat in zona Sibot (Alba), unde dupa masuratorile efectuate s-a constatat stoparea unei cantitati de circa 30% din emulsia uleioasa.Duminica dimineata au fost instalate trei baraje, la o distanta de 25 de metri unul de celalalt, in amonte de captarea de apa a Termocentralei Mintia (Hunedoara)."In urma observatiilor efectuate luni, intre orele 06:00 - 08:00, s-a constatat faptul ca in aval de aceasta salba de baraje absorbante nu mai sunt vizibile nici pete compacte de ulei si nici macar irizatii, drept pentru care consideram ca unda de poluare cu produse uleioase a fost neutralizata", precizeaza Apele Romane.Conform comunicatului, "prin actiunea rapida si eficienta a fost evitat efectul tranfrontalier al poluarii, raul Mures fiind inclus in acordul bilateral Romania - Ungaria".Autoritatile au decis ca pentru siguranta sa fie instalate, luni, doua baraje cu rulouri absorbante in localitatea aradeana Capruta, situata la circa 130 de kilometri de localitatea Mintia.In judetul Hunedoara, in zona confluentei raului Mures cu raul Caian, au fost montate trei baraje din rulouri absorbante, in completare la cele instalate anterior. Poluarea accidentala de pe raul Mures s-a produs vineri , la ora 12:40, fiind vorba de o tona de ulei mineral provenit de la un transformator al Termocentralei Iernut, in acest caz fiind aplicata o amenda de 40.000 de lei.Poluarea s-a produs la 100 de metri in aval de termocentrala si s-a dispersat pe o lungime de zece kilometri si o latime de 70-80 metri.Conform autoritatilor, uleiul de turbina nu contine bifenil policlorurati si trifenil policlorurat, avand un impact redus asupra mediului.Pana in prezent, nu s-a constatat fenomenul de mortalitate piscicola.Imediat dupa accident, Administratia Bazinala de Apa Mures a informat telefonic partea ungara cu privire la posibila prezenta a irizatiilor de ulei mineral.Citeste si Alerta in Hunedoara: Masuri urgente pe Mures, dupa ce a fost poluat cu o tona de ulei