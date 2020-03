Arderi ilegale de deseuri in jurul Capitalei. Ministerul Mediului s-a adresat Parchetului

Ziare.

Focarele se situau pe proprietatea privata a unor cetateni, informeaza Ministerul Mediului, precizand ca acest caz a fost deferit organelor de cercetare penala."Dupa cresterea obisnuita din perioada de seara (20:00-22:00), odata cu scaderea vitezei vantului pana aproape de zero (calm atmosferic), a avut loc o crestere nu foarte ampla, dar constanta a concentratiilor, pana in jurul orei 2:00 dimineata. Valorile maxime ale concentratiei de PM10 au fost de 79,3 micrograme/mc, iar pentru NO2 valoarea maxima a fost 97,3 micrograme/mc.Precizam ca aceste valori maxime nu au condus la depasiri ale valorilor limita nici la media zilnica a PM10 (in jur de 30 micrograme/mc, fata de 50, cat este valoarea limita), nici pentru NO2, unde s-a atins doar jumatate din valoarea limita. Ca termen de comparatie, in cazul episodului de poluare a aerului din perioada 1-2 martie, s-au inregistrat valori si de peste 600 micrograme/mc pentru PM10", se mentioneaza intr-un comunicat al ministerului.Conform sursei citate, desi valorile maxime nu au fost foarte mari, au fost luate masuri preventive, Garda Nationala de Mediu fiind informata. Astfel, comisarii Garzii au efectuat deplasari in teren pentru eventuale controale si constatari la fata locului, iar Agentia pentru Protectia Mediului Bucuresti a monitorizat evolutia pe tot parcursul noptii. Incepand cu ora 3:00 dimineata, toate concentratiile au scazut, precizeaza ministerul.In urma informarii APM Bucuresti si in urma analizei retelei independente de senzori de monitorizare a calitatii aerului, care indicau concentratii mai ridicate in zonele limitrofe Bucurestiului, comisarii GNM s-au deplasat la fata locului impreuna cu Politia si au identificat, in zona Sintesti-Vidra din judetul Ilfov, mai multe arderi ilegale care degajau fum negru intens, focarele situandu-se pe proprietatea privata a unor cetateni.In urma analizei, s-a concluzionat ca, cel mai probabil, este vorba despre aceleasi persoane surprinse ca ardeau cantitati semnificative deseuri din anvelope si cabluri electrice, in urma controlului din perioada 2-8 martie. In urma verificarilor preliminare in limita competentelor, s-a decis deferirea cazului catre organele de cercetare penala.