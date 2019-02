Baltile de langa Bucuresti miros urat, iar pestii mor pe capete. Apele Romane tin la secret identitatea celor care polueaza

Apele Romane au descoperit ilegalitati. Dar cine se face vinovat, nu stim

Ziare.

com

Mai multi oameni care locuiesc in localitatile din nordul Capitalei - adica in Otopeni, Tunari si Stefanestii Vechi - spun ca au ajuns la capatul rabdarii. Motivul: apa din zona lor - respectiv raul Pasarea si o serie de balti - sunt pesta masura de poluate si emana un miros fetid.Pentru unii, faptul ca apele din zona sunt poluate nu inseamna doar disconfort, ci si pagube impovaratoare. Spre exemplu, Gheorghe Pavel, care administreaza o balta cu peste intinsa pe 10 hectare, spune ca zilele trecute luciul sau de apa a capatat o culoare murdara, iar pestii au inceput sa ii moara cu sutele."Si i-am aruncat pe toti. Iar momentan nu pot exploata balta. Cat am pierdut? Pai, dauna e totala. Buna ziua, v-au murit toti pestii! Nu intereseaza pe nimeni in afara de mine, se pare! Intrebarea mea este: ce facem cu mirosul, ca nici in case nu mai putem sta de la halul in care miroase apa...Eu am reclamat de zece ani problema asta. Vine poluarea de la Cosmoplis, de la statia de epurare de la Tunari, de la statia de la Otopeni. Si mai e si aeroporul, care varsa de la degivrare (substante folosite la dezghetarea fuselajelor - n.red.) ", a declarat pentruGheorghe Pavel.Piscicultorul spune ca i-a semnalat problema pana si ministrului Agriculturii, Petre Daea, dar ca nu si-a pus prea mari sperante in faptul ca acesta va rezolva ceva."Chiar azi (miercuri - n.red.) m-am intalnit - impreuna cu piscicultorii din tara - cu ministrul Petre Daea. De dimineata am luat un borcan cu apa din balta mea si i l-am pus pe masa. Si l-am intrebat 'Va place?'. Iar el mi-a raspuns: 'Nu-mi place, domnule, si o sa iau masuri!' Ce masuri?Ca eu de atata vreme reclam problemele astea, ca au ajuns sa imi spuna de la institutii ca nu sunt normal la cap... Pai, va intreb: eu nu sunt normal sau ei sunt anormali, ca lasa lucrurile sa se intample asa?Facem noi analize la apa si ne ies proaste. Ne spun si autoritatile ca in apa noastra e poluare de gradul 4. Dar de unde vine poluare nu ne spun, ca asta nu mai trebuie s-o vedem...", a relatat Gheorghe Pavel pentruIn aceste conditii, omul sustine ca va face plangeri penale atat impotriva poluatorilor, cat si impotriva autoritatilor care nu gasesc solutii pentru rezolvarea situatiei.Administratia Nationala Apele Romane a anuntat miercuri - prin intermediul unui comunicat - ca a facut verificari in acest caz si ca a luat si o serie de masuri.Mai exact, au fost aplicate sanctiuni in valoare de 475.000 de lei siMai mult chiar, ANAR sustine ca a dispus masuri de remediere in ceea ce priveste administrarea apelor uzate, in zona si a formulat recomandari.Mai multe puteti afla citind integral comunicatul de presa al ANAR:Cum institutia nu mentioneaza, de fapt, cine si cum a incalcat legea, poluand apele din localitatile situate in nordul Capitalei, am solicitat informatiile de la biroul de presa al ANAR. Mai exact, am intrebat, printre altele, cum se numeste complexul imobiliar impotriva caruia s-a facut sesizare penala si cine a incasat amenzile. In plus, am vrut sa aflam ce administratii locale din zona au primit amenzi, avertismente sau masuri de remediere.Seful compartimentului de comunicare al ANAR ne-a spus ca trebuie sa cerem aceste informatii in scris. Am facut-o, dar pana la acest moment ANAR nu a raspuns solicitarii noastre formulate in baza Legii 544/2001.De la Primaria orasului Otopeni am aflat ca a existat, intr-adevar, o corespondenta cu ANAR pe tema poluarii, dar ca informatii ne pot da doar primarul Constantin Gheorghe, viceprimarul sau secretarul care, la ora 15:00, deja nu mai puteau fi contactati.La Primaria Tunari, in ciuda insistentelor noastre, nu a raspuns nimeni la telefon in cursul dupa-amiezii de miercuri.La solicitarea, reprezentantii Cosmopolis au transmis ca nu pot oferi momentan mai multe detalii si ca vor reveni cu un punct de vedere oficial privind aceasta problema.Pe masura ce vom afla mai multe informatii cu privire la motivele poluarii apelor din localitatile din nord-estul Capitalei, vom reveni cu amanunte.