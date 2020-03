Bucuresti: Un nou incendiu a izbucnit in cladirea parasita si plina de deseuri. Concluziile Garzii de Mediu dupa focul de vineri

Ziare.

Autoritatile banuiesc ca in cladire au fost aruncate chiar noaptea trecuta alte deseuri, pentru ca ard saci cu gunoi menajer.Incendiul se manifesta pe o suprafata de 100 de metri patrati, iar pompierii din cadul ISU Bucuresti-Ilfov intervin cu 2 autospeciale.Vineri, flacarile au cuprins o suprafata totala de 300 de metri patrati Reprezentantii Garzii de Mediu au fost chemati pentru a porni o ancheta privind deseurile menajere aruncate in aceasta cladire, in contextul recordurilor de poluare inregistrate in Bucuresti si al anchetei privind deversari ilegale si ingropari de deseuri. Ministerul Mediului a informat ulterior ca imobilul unde a avut loc incendiul se afla in incinta Centralei de Constructii Cai Ferate - societate aflata in insolventa."Au fost efectuate determinari ale valorilor de calitate ale aerului de catre Laboratorul Agentiei pentru Protectia Mediului Bucuresti.Masuratorile efectuate cu echipamentele mobile de monitorizare au indicat concentratii sub limitele de detectie ale echipamentelor.Analiza datelor de monitorizare la toate cele 8 statii de monitorizare din Bucuresti, dintre care cea mai apropiata de locul incendiului fiind Statia B1 - Lacul Morii, au indicat valori in limitele maxim admise, atat inainte, pe parcursul si dupa incheierea evenimentului de poluare.Conform acestor informari rezulta faptul ca la nivelul Bucurestiului nu au fost depasite, in intervalul evenimentului, concentratiile maxim admise de poluanti si nu a fost afectat factorul de mediu", a transmis vineri Ministerul Mediului pe Facebook.