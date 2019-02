Bucuresti, unul din cele mai poluate orase ale Europei, are nevoie de spatii verzi ca sa respire. Cum s-a ajuns aici si care sunt solutiile?

Ziare.

Capitala Romaniei este intrecuta in topul celor mai poluate orase din Europa numai de capitalele Albaniei si Macedoniei, conform clasamentului Numbeo realizat in functie de indicele poluarii.Cel mai important element luat in calcul in formula acestui indice este, iar cifrele arata ca, in afara de Napoli, oras care se confrunta si cu o criza a gestionarii deseurilor,La polul opus se afla orase ca Helsinki, Zurich, Stockholm, Vienna sau Oslo, care sunt de pana la cinci ori mai putin poluate decat capitala tarii noastre.Cum s-a ajuns in aceasta situatie si de ce sunt discrepantele atat de mari? Exista, pana la urma, orase cu trafic rutier similar si cu industrie mult mai bine reprezentanta decat Bucuresti, unde aerul este mult mai curat.In capitala Norvegiei, Oslo, care s-a clasat anul acesta abia pe locul 14 in topul celor mai putin poluate orase din Europa, din suprafata totala de 454 de kilometri patrati a orasului 242 de kilometri patrati sunt ocupati de paduri dese , pe langa alte spatii verzi si cele 343 de lacuri din zona. Un adevarat plaman verde.In Bucuresti, pe de alta parte, doar, din care 39% se afla in Sectorul 1, unde a fost luata in calcul si padurea Baneasa. In aceste conditii, indicele de spatiu verde public este de numai, conform statisticilor oficiale incluse in raportul Vital Signs dedicat Capitalei. Pentru comparatie,Pe langa alte carente de ordin administrativ si legislativ, pe langa poluarea din trafic si deseuri, iata ca, care trebuie rezolvata urgent de autoritatile locale impreuna cu specialisti in domeniu si reprezentanti ai mediului privat.Solutii verificate si aplicate deja cu succes in tari din vestul Europei, precum si alternative neconventionale de ultima ora, vor fi prezentate in cadrul conferintei "", aflata la cea de a doua editie, care va avea loc la Bucuresti, pe 28 februarie 2018.La eveniment participa profesionisti recunoscuti din Romania, Italia, Anglia si Olanda, care vor dezbate si vor veni cu solutii sustenabile pentru maximizarea spatiului verde urban din orasele Romaniei., partener al bine-cunoscutului proiect Bosco Verticale initiat la Milano alaturi de Stefano Boeri si in curs de implementare in prezent la nivel mondial.(ROGBC) organizatie non-profit acreditata oficial drept consiliu emergent de catre World Green Building Council, ce are ca scop incurajarea tuturor conditiilor necesare pentru promovarea constructiilor performante., consultant international in solutii de inverzire a oraselor si autor a numeroase carti pe aceasta tema., UAUIM Bucuresti, arhitect si urbanist cu experienta in proiecte de arhitectura, cladiri, constructii, design interior, urbanism, peisagistica si design., reprezentat al bine-cunoscutei pepiniere Ebben din Olanda.Invitatii vor prezenta studii de caz si solutii pentru dezvoltarea spatiilor verzi din Romania in contextul arhitectural actual.Se va pune accentul pe importanta biodiversitatii, a sustenabilitatii urbane, si pe rolul si implicarea fiecaruia dintre specialistii din domeniu fie ei reprezentanti ai autoritatilor, arhitecti, peisagisti sau antreprenori in atingerea obiectivului de a deveni locuitori fericiti in orase mai sanatoase.Conferinta este organziata de Nophadrain Romania in parteneriat cu Sika Romania si Arta Gradinilor la Palatul Bragadiru din Bucuresti.Parteneri: UAUIM, RUR, Mater, DSBA, The Plot, FDA, ROGBC, Ebben, ROFMA, NOD,Parteneri media: Igloo, IBC Focus, Hotel Invest