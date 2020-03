Cat supravietuiesc piesele Lego in ocean? Concluzia cutremuratoare a unui studiu

Ziare.

Se estimeaza ca circa 440 de miliarde de piese de Lego au fost fabricate de cand compania daneza a inceput productia, in 1949.In urma cu aproape 30 de ani, un container in care se aflau milioane de piese de Lego a ajuns in apa. De atunci, piese de Lego continua sa fie aduse la mal pe plajele din sud-vestul Angliei, arata IFL Science Oamenii de stiinta de la Universitatea Plymouth au vrut sa afle cat rezista astfel de piese in mediul marin. Au colectat 50 de piese, le-au curatat si apoi le-au cantarit si masurat, comparandu-le cu piese similare, dar care nu luasera contact cu apa. Pieselor gasite li s-a estimat inclusiv varsta.Dupa cum se arata intr-un raport publicat de jurnalul Environmental Pollution, a devenit clar ca piesele au fost afectate de mediul in care statusera. Insa, chiar si asa, oamenii de stiinta au ajuns la concluzia ca, daca ar fi ramas in mediul marin, fiecare piesa ar fi putut rezista inca 100 - 1.300 de ani."Durabilitatea pieselor ne-a surprins pana si pe noi", a declarat dr. Andrew Turner, unul dintre oamenii de stiinta implicati in studiu.Practic, fiecare piesa e cu "norocul" ei. Daca unele se decoloreaza sau chiar ajung sa se rupa, altele pot ramane intacte peste un mileniu, a explicat Turner.Nici pana in momentul de fata nu se cunosc efectele, pe termen lung, ale plasticului, pentru ca e un material relativ nou, a mai explicat omul de stiinta.Citeste si Aceasta vietuitoare ne-ar putea scapa de deseurile din plastic. Poate supravietui doar mancand asa ceva A.P.