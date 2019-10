Cateva idei pentru Mediu si responsabilitatea generatiei noastre

Costel Alexe este deputat PNL si presedinte PNL Iasi

Desi va fi un guvern vulnerabil, fara o sustinere parlamentara care sa permita mari reforme, urmatorul Executiv va trebui, totusi, sa impuna pe agenda politica cateva obiective de mare interes pentru public.Printre sicanele politice care vor urma, urmatorul ministru trebuie sa fie capabil sa impuna urmatoarele obiective:* Stoparea despaduririlor ilegale. Din pacate, fenomenul defrisarilor a atins cote alarmante. Cred cu tarie ca inca mai avem timp sa actionam, dar daca nu ne miscam rapid, aceasta molima care ne fura oxigenul va distruge padurile iremediabil.* Trebuie rupt lantul care ii leaga pe angajatii statului de afaceristii din industria lemnului* Trebuie intarit statutul personalului silvic* Trebuie intarita colaborarea cu societatea civila, inclusiv prin organizarea de echipe mixte de control* Trebuie revitalizata aplicatia Inspectorul Padurilor* Trebuie inasprite pedepsele pentru cei care fura lemn prin taieri ilegale* Demararea unui program coerent de reimpadurire a Romaniei. Fuga dupa hotii de lemne si chiar stoparea acestui fenomen infractional nu va fi de ajuns. Avem nevoie de un program masiv de reimpadurire, cu interventia statului chiar si pe terenurile aflate in proprietate privata, daca proprietarii nu au respectat prevederile legale privind lucrarile de regenerare a padurii.* Trebuie identificate si cartografiate toate terenurile degradate* Trebuie identificate toate exploatarile care nu au efectuat lucrarile obligatorii pentru regenerarea padurii, atat cu ajutorul inspectorilor de teren, cat si prin suprapunerea imaginilor din satelit din ultimii 10 ani* Trebuie demarat un program amplu de impadurire in colaborare cu societatea civila* Reducerea emisiilor de carbon si a poluarii concomitent cu beneficii pentru cetatean.Politicile de mediu nu trebuie sa fie anti-economice, nu tintim un neolitic cu cer senin. Vrem dezvoltare, insa dezvoltarea trebuie sa se faca cu responsabilitate si beneficiile economice ale dezvoltarii sa fie sustenabile. Nu trebuie omis faptul ca 30.000 de romani mor anual din cauze asociate poluarii.Cum stimulam cetatenii sa contribuie la obtinerea unui aer mai curat? Prin programe atractive cu beneficii imediate in buzunarul oamenilor.36% din emisiile de gaze cu efect de sera sunt generate de locuinte. Putem finanta instalarea de panouri fotovoltaice, putem finanta un program de ecologizare a caselor. Potentialul este mare: Omul are casa termoizolata si foloseste energie nepoluanta, economiseste sute de lei cu incalzirea sau racirea in fiecare luna, beneficiaza de confort, dar cu reducerea consumului de combustibili fosili.Programul exista, se numeste Casa Verde Plus, dar zace in sertarele Ministerului Mediului de ani de zile fara a primi finantare.* Gestionarea eficienta a problemei deseurilor. Stam extrem de prost la acest capitol, nu reciclam si am ramas inapoiatii Europei din acest punct de vedere. Problema este mai ampla si nu vine doar din incompetenta autoritatilor. Este si o problema de educatie a populatiei, o problema de constientizare a situatiei, o lipsa de empatie fata de generatia copiilor nostri.Ceea ce am scris mai sus cred ca sunt lucruri de bun simt care pot fi obtinute de viitorul ministru al Mediului, chiar si din pozitia unui guvern fara sustinere parlamentara majoritara. De ce? Pentru ca nu mai este vorba despre politica, ci despre responsabilitate si mostenirea pe care o lasam, ca generatie, copiilor nostri.