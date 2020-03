Ce spune ambasadorul britanic Andrew Noble despre exporturile ilegale de deseuri din UK in Romania

Ziare.

Declaratia vine in contextul informatiilor despre exporturile ilegale de deseuri din UK in tara noastra.Astfel, Noble spune ca, "daca exista dovezi care sa ateste un comportament infractional, incurajez autoritatile romane sa ia toate masurile legale necesare impotriva celor responsabili"."Astfel de subiecte sunt tratate cu maxima seriozitate in Marea Britanie", a punctat ambasadorul intr-un mesaj psotat pe pagina de Facebook a Amabasadei.Reprezentanta diplomatica mai transmite ca, la inceputul lui 2020, Agentia britanica pentru Mediu a infiintat un grup de lucru care actioneaza impotriva crimei organizate in domeniul deseurilor, ce poate lua o varietate de forme, de la aruncarea deseurilor periculoase in locuri nepermise, la etichetarea falsa a deseurilor in incercarea de a le exporta ilegal in alte tari.Potrivit lui Noble, "exportul ilegal de deseuri este o infractiune, iar Marea Britanie nu va ezita sa ia masuri impotriva celor care se fac responsabili de astfel de fapte. Cei vinovati pot primi pedepse cu inchisoarea de pana la doi ani si/sau amenzi in cuantum nelimitat".Amintim ca, la sfarsitul lunii februarie, politistii de frontiera au depistat in Portul Constanta Sud Agigea 16 containere cu deseuri, care in acte figurau ca fiind obiecte de uz casnic second hand, descarcate de pe o nava olandeza venita din Marea Britanie . Doi romani si un cetatean britanic sunt cercetati pentru importarea ilegala de deseuri in Romania.