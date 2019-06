Ce ti se intampla cand ajungi acasa dupa o saptamana in orase ca New Delhi, Beijing sau Milano

Ziare.

Cercetatorii de la Facultatea de Medicina a Universitatii din New York au constatat ca participantii la studiu care au calatorit in orase puternic afectate de poluarea aerului au prezentat simptome precum tuse si dificultati de respiratie, atunci cand au revenit acasa, noteaza Daily Mail Pe de alta parte, cei care au vizitat orase cu niveluri mai reduse de poluare, ca de exemplu Londra si Praga, nu au avut in general probleme de sanatate la intoarcere.Oamenii de stiinta au inceput sa cerceteze situatia dupa ce au aflat de existenta mai multor cazuri de imbolnavire a turistilor in urma vizitarii unor orase cunoscute pentru nivelul ridicat al poluarii aerului. Studiul a fost realizat in randul a 34 de adulti sanatosi cu varste cuprinse intre 18 si 29 de ani, care au calatorit in strainatate avand ca punct de plecare orasul New York.Sunt considerate orase cu un nivel ridicat de poluare a aerului cele in care exista mai mult de 100 de micrograme de particule in suspensie pe metru cub. Majoritatea se afla in estul si sudul Asiei, si includ orase precum Xian (China), Ahmedabad si New Delhi (India) si Rawalpindi (Pakistan).Orase ca Beijing si Shanghai (China) si Milano (Italia) sunt considerate orase cu un nivel ridicat de poluare doar in anumite perioade ale anului. De exemplu, in New Delhi aerul este cu precadere toxic in timpul iernii, cand agricultorii dau foc miristii.Desi participantii la studiu s-au insanatosit in cele din urma, oamenii de stiinta vor sa cerceteze in continuare potentialele efecte pe termen lung si impactul unei sederi prelungite.Intre timp, cercetatorii le recomanda turistilor sa poarte masti atunci cand viziteaza orase sufocate de smog si sa le evite in anumite luni ale anului.C.S.