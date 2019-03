Coca-cola a dezvaluit cat de mult plastic foloseste intr-un singur an

Ziare.

Informatia este facuta publica intr-un raport al Fundatiei Ellen MacArthur, care impune companiilor si guvernelor sa ia masuri pentru a combate poluarea cu plastic, scrie BBC Totusi, exista si companii care nu au dezvaluit cat plastic folosesc pentru ambalajele lor, printre acestea numarandu-se Pepsi, L'Oreal sau H&M.Ca idee, Coca-Cola comercializeaza 500 de marci de bauturi acidulate, sucuri si apa si sustine ca va depune eforturi pentru a face toate ambalajele reciclabile, la nivel mondial.In raportul citat, 31 de companii - inclusiv Mars, Nestle si Danone - dezvaluie cat de multe ambalaje din plastic creeaza intr-un singur an.Iata cateva exemple:Nestle: 1,7 milioane de tone;Colgate: 287,008 tone in 2018;Unilever: 610,000 tone;Burberry: 200 de tone de plastic anual;Companiile incearca sa fie mai deschise in privinta cantitatii de plastic pe care o folosesc, dar si a cantitatii de deseuri pe care o produc.De exemplu, in februarie 2019, Nestle a scos din uz paiele de plastic si foloseste unele fabricate din hartie in loc.In total, 150 de companii promit ca vor reduce consumul de plastic.A.D.