Credem ca stim ce mancam si ca fructele de mare sunt sanatoase, dar iata ce au gasit oamenii de stiinta in creveti

In cadrul unui studiu realizat de catre specialisti britanici, au fost testati creveti de apa dulce provenind din 15 locuri din comitatul Suffolk. Absolut in toti s-a depistat ... cocaina si nu numai, arata BBC De fapt, acestia erau contaminati cu o serie intreaga de droguri, inclusiv ketamina, gasita de asemeni in cantitate mare.Crevetii, din specia Gammarus pulex, au fost prinsi in lacurile Alde, Box, Deben, Gipping si Waveney, specialistii dorind sa vada nivelul de poluare si tipul acesteia, se arata intr-un raport publicat de jurnalul Environment International.In afara de droguri, s-au gasit si pesticide (interzise in Marea Britanie de multa vreme), dar si medicamente.Cei implicati in studiu, experti din cadrul Universitatii Suffolk, au declarat ca se asteptau sa gaseasca droguri in vietatile care traiesc in zonele urbane, mai ales Londra, nu insa si in zonele rurale.A.P.