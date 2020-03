Cu poluarea nu-i de gluma! Milioane de oameni mor cu zile. Cifrele nu mint

Ziare.

Cu alte cuvinte, poluarea a ajuns sa faca mai multe victime decat razboaiele, fumatul sau bolile considerate mortale, arata IFL Science Din ce in ce mai multe cercetari arata ca poluarea din aer nu e legata doar de un risc mai mare de mortalitate, dar si de atrofierea creierului, cancer, pierderea memoriei si boli mintale, cum ar fi depresia si predispozitia spre suicid.Particule poluante din aer au fost gasite inclusiv in placenta si se crede ca ar putea fi vinovate de avorturile spontane.Poluarea din aer a fost legata inclusiv de calvitie.In 2015, de exemplu, poluarea din aer a cauzat 8,8 milioane de morti premature, au aratat oameni de stiinta de la Institutul Max Planck, din cadrul Universitatii Mainz.Pentru comparatie, fumatul scurteaza viata, in medie, cu 2,2 ani, ucigand circa 7,2 milioane de oameni anual. HIV/SIDA este responsabila pentru un milion de decese, in timp ce boli precum malaria fac 600.000 de victime in acelasi interval de timp.In acelasi timp, orice forma de violena si razboaiele omoara 530.000 de oameni pe an.Practic, doua treimi dintre decesele premature sunt atribuite poluarii cauzate de om. In tarile dezvoltate, acest procent poate ajunge pana la 80%. Autorii studiului spun ca 5,5 milioane de decese de pe intreg globul ar putea fi evitate.Poluarea aerului are cel mai mare impact asupra copiilor de pana la cinci ani, dar si in cazul celor de peste 60 de ani - trei sferturi dintre decesele premature cauzate de poluarea din aer au survenit in randul celor de pese 60 de ani.Citeste si:A.P.