Cum au salvat autoritatile chineze sute de mii de vieti in ultimii ani

Implementarea unor noi reglementari in ceea ce priveste emisiile industriale si promovarea energiei curate au dus la un declin rapid al particulelor fine in suspensie, cunoscute ca PM 2,5. Studiul publicat in jurnalula fost realizat de un grup de cercetatori chinezi, perioada analizata fiind 2013-2017, relateaza CNN PM 2,5, particulele de 2,5 microni, sunt atat de mici incat pot intra in sange si pot provoca cancer, atacuri cerebrale sau atacuri de cord.Combinatia dintre o industrializare rapida si o legislatie laxa a avut ca rezultat o deteriorare semnificativa a calitatii aerul in China de-a lungul anilor. Autoritatile chineze au inceput de-abia din 2008 sa ia in serios fenomenul.In 2013, concentratiile de PM 2,5 din Beijing au fost de 40 de ori mai mari decat nivelul recomandat de Organizatia Mondiala a Sanatatii, determinand guvernul sa introduca in acel an cele mai dure masuri luate vreodata in vederea combaterii poluarii.Studiul citat arata un "declin semnificativ" al nivelului PM 2,5 in China in perioada mentionata, care coincide cu introducerea unor noi standarde privind productia de energie termica si boilerele industriale, inlocuirea fabricilor vechi si stabilirea unor noi reguli pentru emisiile masinilor.Potrivit autorilor studiului, conditiile meteorologice au avut un impact redus asupra rezultatelor.Ca urmare a acestor eforturi, Beijingul a iesit din topul 100 al celor mai poluate orase din Asia. Progrese s-au facut si in Shanghai, capitala financiara si cel mai mare oras al tarii, unde a fost adoptata, de exemplu, o politica de reciclare mai stricta.Masurile anti-poluare au fost adoptate pe fondul presiunilor din partea cetatenilor, anii recenti fiind marcati de numeroase proteste fata de calitatea proasta a aerului. Guvernul de la Beijing are in prezent complicata misiune de a tine cont de preocuparile legate de mediu, in timp ce incearca sa evite masurile care ar putea incetini cresterea economica a tarii.C.S.