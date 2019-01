Cum pot ajuta cetatenii autoritatile sa ia masuri impotriva poluarii. Cazul Bulgaria, speranta pentru Romania

Puterea e a poporului, trebuie doar s-o exercite

Romania s-a umplut de rable poluante dupa ce a fost desfiintata taxa auto si guvernele PSD-ALDE ce s-au perindat in ultimii doi ani nu si-au asumat inca o noua taxa care sa reglementeze situatia. Spatiile verzi continua sa fie distruse pentru a face loc betoanelor, gropile de gunoi nu respecta normele de mediu si sunt adevarate bombe ecologice si problemele sunt atat de multe ca pot fi de-a dreptul descurajante daca ne concentram doar pe ele.Inceputul de an insa tinde sa ne dea energia si forta de a ne uita spre viitor si solutiile prin care il putem face sa fie mai bun. Cei de la 2Celsius pun la dispozitie una dintre ele. ONG-ul 2Celsius e membru al Federatiei Transport & Environment de la Bruxelles. Daca pana acum s-au axat pe politicile publice in domeniul transportului si energiei, in 2018 au decis sa se implice si pe calitatea aerului. Discutand cu colegi de-ai lor din alte tari, au vazut cum initiative private sau cetatenesti au dus la rezultate remarcabile. Oamenii masoara singuri calitatea aerului si cand constientizeaza ce respira pun presiune pe autoritati sa ia masurile pe care acestea de obicei le evita tocmai pentru a nu atrage dezaprobarea electoratului."Lumea trebuie sa stie, ca in primul rand am plecat de la ideea ca. Cine intra pe harta de la Agentia Europeana de Mediu vede ca Romania este o mare zona gri Am considerat ca fiind o modalitate foarte buna de a-i starni pe oameni sa ia atitudine in privinta asta. Daca esti informat si implicat, pentru ca masori tu calitatea aerului, atunci tinzi sa devii si mult mai vocal.Masuri pot fi luate si nu avem deloc scuza faptului ca suntem o tara marginala si saraca din punctul asta de vedere, pentru ca masurile pe care le putem implementa sunt uneori non cost. In ceea ce priveste transportul si calitatea aerului, e mult mai greu pentru politicieni sa puna taxe, de exemplu, ca astea sunt considerate masuri punitive si de ce ai pedepsi consumatorul final", explica, pentru, Mihai Stoica, director executiv al 2Celsius.Acesta ne-a explicat cum vecinii bulgari au reusit sa schimbe politicile publice si sa limiteze expunerea la un aer cu grad mare de poluare dupa ce tot mai multi cetateni si-au montat singuri statii de monitorizare si au inteles situatia."Noi tot timpul vorbim ca Europa de Vest face si acolo se intampla lucruri, dar Luftdaten cu senzorul lor au avut cel mai mare succes in Germania si in Bulgaria. In Bulgaria este o initiativa cetateneasca, nu e implicat nici macar un ONG, e doar o firma de logistica ce si-a asumat voluntar sa raspandeasca modelul asta deIn Sofia nu era deloc sexy din punct de vedere politic sa ia masuri punitive sau restrictive. In Bulgaria a explodat chestia asta cu senzorii, acum sunt in jur de 2.000 instalati, cateva sute doar in Sofia. In momentul in carein aceasta privinta. Si atunci a fost mai usor, autoritatile au zis 'ok, lumea vrea chestia asta, atunci hai sa facem'.Si au cumparat autobuze electrice, au instaurat un nivel de taxare a parcarii in centrul Sofiei, de exemplu e zona centrala in care parcarea costa foarte mult, si pe urma, pentru zonele rezidentiale din jurul centrului, au instaurat un nivel de taxare verde. Circulatia este mult mai ok in zonele astea si cercurile se extind pentru ca cei de la margine, vazand cum merg lucrurile pentru cei care au parcarile in zona verde, vor si ei si scriu primariei", ne-a explicat Mihai Stoica.Acesta povesteste chiar ca Sofia comandase, asemenea Bucurestiului, autobuze diesel, insa la presiunea populatiei, a anulat comanda si a cumparat, in schimb, autobuze electrice. Ba chiar s-a ajuns ca. Iar Agentia Europeana de Mediu a inceput sa recunoasca initiative de genul asta.Dupa mai multe analize, cei de la 2Celsius s-au orientat spre aceiasi senzori ca bulgarii, de la OK Labs din Stuttgart, fiind si extrem de eficienti, dar si ieftini."In Bulgaria au vorbit cu cei de la Ministerul Mediului si i-au lasat sa puna statii langa statiile oficiale de masurare timp de o luna. Se presupunea ca acestea masoara diferit, ca senzori din acestia micuti ar da eroare la umiditate crescuta sau cand oscileaza temperatura foarte mult. Ceea ce au observat e ca urmeaza foarte bine curba inregistrarilor oficiale. Softwareul este facut foarte bine sa compenseze pentru erorile pe care le-ar putea da senzorul", spune Mihai Stoica."O sa cream un sistem similar cu cel pe care l-au facut in Bulgaria.. Insa oamenii isi pot cumpara de unii singuri. Nu trebuie sa fie cineva care sa coordoneze la nivel national. Ideea este sa se implice cat mai multi oameni, initiative locale, ONG-uri din alte orase.Tu poti cumpara toate componentele si ai un ghid de asamblare, numai ca noi ne-am gandit sa facem chestia asta pentru ca uneori trebuie sa fii un pic deca sa configurezi senzorul, pe urma sa asamblezi toate componentele si sa-l legi la wi-fi. Partea de inregistrare este foarte simpla", explica directorul executiv al 2Celsius.iar in plus mai este nevoie doar de un cablu mai lung pentru ca trebuie sa stea permanent in priza.si i-am notat. Primul venit primul servit.O sa incercam sa acoperim cat mai mult, lucram si cu cei de la Observatorul Roman de Sanatate , care si ei au o campanie similara pe calitatea aerului, si o sa incercam sa dezvoltam un algoritm prin care sa prioritizam distributia in functie de locatie, ca sa acoperim cat mai multe zone ca ne intereseaza in definitiv sa masuram calitatea aerului cumva uniform pe suprafata orasului.Dar, Bucurestiul este unul dintre hotspoturi, si din cauza infringementului si a faptului ca acum la Curtea de Justitie a UE s-a declansat actiunea CE numai impotriva Bucurestiului", mai spune Mihai Stoica.Una dintre principalele cauze ale poluarii este traficul, insa Mihai Stoica spune ca solutiile trebuie gandite in ansamblu, astfel incat oamenii sa nu sufere."Masuri este clar ca nu s-au luat, Bucurestiul continua sa se aglomereze, se poate vedea cu ochiul liber. Am facut si un studiu cu Transport & Environment cu cate masini second hand au fost intregistrate in Romania in 2017 si in proportie covarsitoare a lor sunt masini diesel euro 4, euro 5, chiar si masini euro 5 din alea poluante.Sistemul de taxare precedent era facut prost pentru ca stabilea nivelul in functie de capacitatea cilindrica, dar poti avea masini mai noi cu o capacitate cilindrica mai mare care polueaza mai putin decat masini mai vechi cu o capacitate cilindrica mai mica. Din punctul asta de vedere nu taxezi poluarea perfect. Deci trebuia scoasa si regandita, dar Ministerul Mediului tot amana, nu se intampla nimic.La fel si cu referendumul pe care vrea sa-l faca Primaria Bucuresti pentru a interzice circulatia masinilor mai poluante in anumite zone din Capitala. E o schema foarte ciudata pentru ca, sigur, sunt multe orase din Vest care au interzis circulatia diesel-urilor vechi in anumite zone din orase sau le-au interzis cu totul, darIn Romania oamenii si-au luat masini poluante din Vest pentru ca nu existau masuri la nivel national sau european care sa opreasca chestia asta si acum nu trebuie sa-l pedepesesti pe consumator ca a putut face asta. El are nevoie sa se deplaseze intr-un fel. Discutia trebuie orientata spre cum facem sa avem acces la mobilitate in orase, dar in acelasi timp sa ne indreptam spre zero emisii din punctul asta de vedere", explica Stoica.In final, daca va intrebati si ce au observat senzorii montati pana acum, aflati ca suntem in perioada cea mai poluanta a anului - iarna."In primul rand pentru ca dieselul polueaza mai mult, traficul e una dintre principalele surse de particule fine si diesel-ul polueaza mai mult iarna. In Bucuresti, in momentul in care se raceste, si din cauza presiunii atmosferice, aerul nu mai circula si mai degraba particulele raman blocate in oras si e o acumulare mai mare din cauza conditiilor atmosferice si din cauza felului in care se face schimbul de aer rece si aer cald", conchide Mihai Stoica.