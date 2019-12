Din dragoste pentru planeta, a plecat din Marea Britanie in China cu trenul. Cat a facut si cat l-a costat

Ziare.

Pentru a ajunge la destinatie a trebuit sa schimbe 24 de trenuri si sa strabata noua tari, parcurgand in total o distanta de aproape 22.000 de kilometri. O luna mai tarziu si cu 2.500 de dolari in minus in buzunar - aproape de trei ori mai mult decat costul biletului de avion de intoarcere - a ajuns in orasul chinez de coasta Ningbo, unde sociologul de 37 de ani a desfasurat in primavara activitati de cercetare, scrie CNN Tyers le-a spus jurnalistilor britanici ca a decis sa renunte la zborul cu avionul dupa ce expertii pe probleme climatice din cadrul ONU au avertizat anul trecut ca omenirea are mai putin de 11 ani la dispozitie pentru a evita atingerea unui nivel catastrofic al incalzirii globale.In 2018, activista Maja Rosen a lansat in Suedia campania "Flight Free", cu obiectivul de a incuraja 100.000 de oameni sa renunte la zborul cu avionul timp de un an. Desi doar 14.000 de oameni si-au luat acest angajament, Rosen, care a calatorit ultima data cu avionul acum 12 ani, spune ca initiativa sa i-a facut pe oameni mai constienti in legatura cu iminenta crizei climatice si i-a motivat sa calatoreasca mai des cu trenul. Campania a dus la stigmatizarea zborului cu avionul in social media.Faptul ca s-a produs o schimbare de mentalitate este confirmat si de statistici. Conform unui sondaj al companiei de cai ferate din Suedia publicat in luna mai, 37% dintre cei chestionati au ales trenul in detrimentul avionului, fata de 20% la inceputul anului 2018.Amprenta de carbon a unui pasager pentru un zbor individual este influentata de mai multi factori, cum ar fi distanta parcursa, cat de plin este avionul si clasa la care calatoreste - pasagerii de la clasa intai se bucura de mai mult spatiu, ceea ce inseamna ca sunt responsabili pentru o parte mai mare din emisiile avionului.In ceea ce priveste emisiile generate de trenuri, acestea depind la randul lor de un numar de factori, unul dintre ei fiind modul in care este alimentat trenul. Un tren electric va genera mai putine emisii decat unul diesel, de exemplu.In cazul lui Tyers, dupa calculele acestuia,Sectorul aviatic contribuie cu 2% la emisiile globale de dioxid de carbon, dar s-ar putea ajunge la 22% pana in 2050, daca nu se va schimba nimic.C.S.