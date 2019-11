Document oficial: Numarul bolnavilor de cancer din Prahova a crescut in ultimii ani, din cauza poluarii

Ziare.

Sunt in special afectati localnicii din orasulsi localitatilesi, scrie Observatorul Prahovean Documentul arata ca in aceste zone sunt inregistrate frecvent depasiri la substante cancerigene precum benzen, toluen, xilen, etilbenzen."Morbiditatea prin boli corelata cu expunerea la benzen si compusi derivati, evaluata pe baza Ratei de Incidenta (RI) /100.000 locuitori, in Ploiesti si zonele limitrofe, in perioada 2014-2016 prezinta urmatoarele tendinte:In Ploiesti, rata de incidenta prin tumori bronho-pulmonare are cea mai mare valoare in anul 2014 si scade foarte putin in perioada celor trei ani analizati", se arata in document.In ce priveste rata de incidenta prin leucemie, aceasta are valori mai mari in oras, comparativ cu localitatile rurale Brazi si Blejoi.In aceasta localitate, ratele incidentei/100.000 locuitori sunt in crestere pentru:- Tumori maligne, Limfoame, Anemie aplastica - cu cele mai mari valori in anul 2016 / total populatie si la grupa de varsta 15-64 ani, populatie activa.- Leucemie - ratele de incidenta /100.000 locuitori in anul 2015 au cea mai mare valoare la persoane cu varsta de peste 65 ani.In Brazi, rata de incidenta prin tumori maligne/100.000 locuitori in 2015, la persoane cu varsta peste 65 ani, a inregistrat cea mai mare valoare, depasind valorile pe localitati, in judetul Prahova si pe tara.De asemenea, in judetul Prahova, rata de incidenta prin leucemie la 100.000 locuitori in 2016 a crescut de peste 3 ori, fata de anii precedenti.Documentul poate fi accesat aici