Efecte neasteptate ale COVID-19: A scazut mult poluarea, se vede cerul albastru, delfinii inoata in canalele Venetiei (Foto&video)

Scaderea consumului de carbune

Animalele revin pe terenul oamenilor

Venice hasn't seen clear canal water in a very long time. Dolphins showing up too. Nature just hit the reset button on us pic.twitter.com/RzqOq8ftCj - Gianluca De Santis (@b8taFPS) March 17, 2020

After a week of lockdown... The canals in Venice are all clear and full of fishes. Kinda gives you the idea what will happen to Earth without Humans! pic.twitter.com/FVc7N8vmty - TheSpaceAcademy.org✨🔭 (@ThespaceAcad) March 17, 2020

La sfarsitul lunii februarie, imagini surprinse din satelit de NASA aratau o scadere dramatica a nivelului de poluare din China, cauzata in parte de incetinerea economica determinata de coronavirus CNN noteaza ca inchiderile fabricilor si izolarea multor milioane de oameni, precum si strazile mult mai libere au produs un "beneficiu" neintentionat, cel putin in China - cerul albastru in zone acoperite de smog.Iar cifrele arata ca, din 3 februarie, pana pe 1 martie, emisiile de dioxid de carbon s-au redus cu cel putin un sfert, in China, datorita masurilor luate din cauza coronavirus. Si, fiind tara care polueaza cel mai mult - China contribuie la 30% din emisiile totale anuale de dioxid de carbon din lume -, impactul acestui tip de scadere este urias, chiar si pentru o perioada scurta.Astfel, emisiile au scazut concret cu 200 de milioane de tone de dioxid de carbon, adica mai mult de jumatate din emisiile anuale totale ale Marii Britanii.Pe langa scaderea productiei de petrol si otel si reducerea cu 70% a zborurilor interne, cel mai mult a ajutat declinul accentuat al folosirii carbunelui in China. Tara este cel mai mare producator si consumator de carbune, aceasta resursa generand mai mult de jumatate din energie in anul 2018.Si in acest caz, in luna februarie a scazut cu 36% consumul de carbune la marile centrale electrice ale tarii.Site-ul The Conversation subliniaza de asemenea ca exista o mare legatura intre activitatea economica si emisiile de dioxid de carbon, din cauza ca domina sursele de combustibil fosil pentru obtinerea de energie.Astfel, sustine si sursa citata, avem parte de o surpriza neasteptata ca urmare a pandemiei de coronavirus, prin reducerea emisiei de dioxid de carbon dupa scaderea consumului de energie.Si nu doar reducerea poluarii este unul dintre efectele neasteptate ale coronavirusului, ci si inaintarea treptata a animalelor pe "teritoriul" oamenilor. Spre exemplu, scrie Evening Standard , delfinii si lebedele au aparut pe canalele Venetiei, la o saptamana dupa ce orasul a fost inchis pentru a impiedica raspandirea virusului. Iar apa este extrem de limpede:Si in alte locuri apar animalele in oras, cum ar fi rate in Roma sau mistreti pe strazi:Amintim ca, marti, Ministerul Mediului din Romania a transmis ca, in ultima saptamana, concentratiile tuturor poluantilor monitorizati s-au situat mult sub valorile limita in Capitala , astfel ca "bucurestenii respira aer de munte".