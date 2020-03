ELCEN o contrazice din nou pe Firea: Compania arata, cu cifre, ca n-a cauzat poluarea de acum cateva zile

Poluarea din noaptea de duminica spre luni

Reactia ELCEN vine dupa ce sambata primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat ca poluarea care a afectat Bucurestiul in weekendul trecut a fost cauzata de CET Grozavesti , care a ars pacura.Edilul Capitalei a afirmat ca are dovezi ca "poluarea imensa a fost de la faptul ca s-a ars foarte multa pacura in toate CET-urile din Bucuresti, in special Grozavesti si Progresul, cel care a poluat cel mai mult si a dat peste cap calitatea aerului din Bucuresti fiind CET Grozavesti". Gabriela Firea a subliniat ca masurile antipoluare "trebuie sa fie luate de toate institutiile care au responsabilitate in domeniu"."Avand in vedere faptul ca folosirea pacurii de catre ELCEN a reprezentat in perioada 27.02 - 03.03.2020 doar 1,2% la nivelul centralelor fata de nivelul de poluare record inregistrat in Bucuresti in noaptea de duminica spre luni (800% peste limitele maxim admise), consideram esential sa se identifice sursele care au determinat poluarea cuprinsa in intervalul 4,5%-800%", precizeaza Electrocentrale Bucuresti.Compania sustine ca nu a inregistrat nicio depasire a limitelor emisiilor prevazute de legislatia europeana de mediu, fapt confirmat si de controalele Garzii de Mediu.In prezent, instalatiile de ardere din cadrul ELCEN se afla in plin proces de modernizare in vederea respectarii noilor valori limita de emisii de oxizi de azot (NOx) valabile incepand cu 30.06.2020; in consecinta, incepand cu anul viitor, ELCEN nu va mai utiliza pacura in CET-urile sale, se arata in comunicatul ELCEN.Totodata, ca urmare a faptului ca Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta a efectuat controale la rezervoarele de pacura din cadrul ELCEN in vederea respectarii prevederilor Directivei SEVESO 2012/18/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente majore care implica substante periculoase, s-a impus necesitatea luarii de masuri de reducere a capacitatilor disponibile cu scopul lichidarii totale a stocului de pacura pana anul viitor.Este important de remarcat faptul ca in ultimii 10 ani, in instalatiile ELCEN s-a utilizat pacura, uneori in cantitati mult mai mari fata de cantitatile utilizate in acest sezon fara a se inregistra depasiri ale emisiilor de poluanti in atmosfera, informeaza Electrocentrale Bucuresti.Compania sustine ca nu exista o legatura de cauzalitate intre consumul de pacura si poluarea excesiva inregistrata in Bucuresti de statiile de monitorizare.In noaptea de duminica spre luni, statiile pentru masurarea calitatii aerului din Bucuresti au inregistrat depasiri chiar si cu 900-1.000% peste limitele maxim admise la poluarea cu PM2,5 si de aproape 800% la poluarea cu PM10.Conform informatiilor aparute in mass-media, cele mai mari valori pentru PM10 s-au inregistrat in zona de nord-est a capitalei, in zonele Barbu-Vacarescu, Obor, Calea Mosilor, si nu in proximitatea CET Grozavesti. Acest lucru indica prezenta unor surse de poluare masiva in zona, se arata in comunicatul Electrocentrale Bucuresti.Anterior, sambata, ministrul interimar al Mediului, Apelor si Padurilor, Costel Alexe, a afirmat ca toate masurile asumate de Primaria Generala a Capitalei pentru a reduce poluarea aerului in Bucuresti "sunt zero sau aproape de zero" si PMB si primariile de sector au fost amendate cu 75.000 lei de catre comisarii Garzii de Mediu pentru neimplementarea masurilor asumate in Planul integrat de calitate a aerului."As vrea sa va spun foarte clar, in momentul de fata scrie in Planul integrat de calitate a aerului, asumat de Primaria Generala a Capitalei, ca sursa principala pentru poluarea aerului din Bucuresti o reprezinta traficul auto. Pana in acest moment, toate aceste masuri, asumate de catre Primaria Generala a Capitalei si de doamna primar Gabriela Firea pentru a reduce poluarea aerului in Bucuresti, sunt zero sau aproape de zero", a declarat Alexe.