Experimentul care nu lasa loc de interpretari. Iata cum influenteaza, concret, mucurile de tigara plantele

Asa ca cercetatori de la Universitatea britanica Anglia Ruskin au pus la cale un experiment simplu. Au pus tigari intregi, chistoace sau tigari fumate pe jumatate in vase cu pamant, in care fusesera plantate seminte. In alte vase au fost puse bucatele mici de lemn, de marimea tigarilor, si, de asemenea, au fost sadite plante.S-au folosit doua tipuri de plante: un tip de gazon si un trifoi alb, arata Gizmodo S-a observat ca in vasele in care se aflau tigari sau mucuri, semintele au avut mai putine sanse sa germineze, in cazul gazonului.Iar in cazul trifoiului, radacinile erau mai mici si mai putine tot in ghivecele in care se aflau tigari sau mucuri, se arata intr-un raport publicat de jurnalul Ecotoxicology and Environmental Safety.Desi rezultatele erau cumva usor de intuit, sunt o dovada aproape palpabila a impactului pe care tigarile il au asupra mediului inconjurator si vietii. Totusi, e primul studiu derulat in acest sens.De vina pare sa fie plasticul din filtre. Si dureaza ani pana cand acest plastic se degradeaza complet.A.P.