Expunerea la niveluri ridicate de poluare a aerului creste riscul de depresie si suicid (Studiu)

Cercetatorii de la University College London au analizat noua studii privind legatura intre emisii poluante si sanatatea mintala. Ei au descoperit ca expunerea la particule fine de materie transportate pe calea aerului, cunoscute sub numele de PM2.5, a fost asociata cu un risc mai mare de depresie, in timp ce expunerea la particule usor mai mari cunoscute sub numele de PM10 a fost legata de un risc crescut de sinucidere."Stim deja ca poluarea aerului afecteaza sanatatea oamenilor, cu numeroase riscuri pentru sanatatea fizica - de la boli cardiace si pulmonare pana la accident vascular cerebral si un risc mai mare de dementa", a declarat dr Isobel Braithwaite, din cadrul departamentului de psihiatrie al University College London si membru al Institute of Health Informatics in cadrul UCL, principalul autor al studiului."Aici, aratam ca poluarea aerului ar putea provoca daune substantiale si sanatatii noastre mintale, ceea ce demonstreaza ca este nevoie de masuri urgente pentru a respira un aer mai curat", a mai spus ea.Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a stabilit o limita de zece micrograme pe metru cub pentru particulele in suspensie PM2.5.Persoanele care traiesc in orasele din Marea Britanie sunt expuse la aproximativ 12,8 micrograme pe metru cub de PM2.5. Si Bucurestiul sta foarte prost. The New York Times a publicat la inceputul lunii o harta despre poluarea aerului in marile orase ale lumii, iar la Bucuresti situatia este "extrema". "Concentratiile de particule periculoase au atins 1272 µg/m3 (microgram pe metru cub) intr-o ora, un nivel care este considerat extrem", arata publicatia.Cercetatorii au descoperit ca o crestere de 10 micrograme pe metru cub de PM2.5 a fost asociata cu o crestere de aproximativ 10% a riscului de a dezvolta depresie. Ei au estimat ca scaderea nivelului mediu de poluare a aerului la limita recomandata de OMS ar putea reduce cu aproximativ 2,5% riscul de depresie in randul celor care traiesc in orase.Studiul, publicat in Environmental Health Perspectives, arata de asemenea o asociere intre modificarile pe termen scurt ale expunerii la PM10 si numarul de sinucideri.Oamenii de stiinta au declarat ca riscul de sinucidere pare a fi "masurabil mai mare" in zilele in care nivelurile de PM10 erau mai ridicate pe o perioada de trei zile, cifrele indicand o crestere de 2% a riscului de suicid pentru fiecare 10 micrograme pe metru cub peste nivelul mediu de poluare.Cu toate acestea, cercetatorii precizeaza ca nu pot confirma deocamdata daca poluarea aerului provoaca in mod direct probleme de sanatate psihica, insa afirma ca exista "o serie de mecanisme biologice plauzibile care pot sta la baza unei astfel de legaturi".