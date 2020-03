Firea cere CSAT si Parlamentului sa ancheteze poluarea. A indicat vinovati fara dovezi, a tipat la jurnalisti si a aratat poze cu animale moarte

Vrea sa cumpere statiile proprii de monitorizare a calitatii aerului

Firea a aflat ca CET-urile si gropile de gunoi polueaza

S-a enervant cand a fost intrebata cat spatiu verde a dat in plus bucurestenilor

A aratat in conferinta poze cu animale moarte:

Firea sustine ca nici nu a primit informatii si nici nu avea vreo autoritate sa faca ceva real in situatia respectiva, dar spune ca, totusi, a initiat mai multe discutii cu oameni din Primarie si "are informatii" ca de vina ar putea fi CET-urile, gropile de gunoi sau companiile care detin instalatii autorizate de arderi ale deseurilor."Au trecut 3 zile de la accidentul ecologic din Capitala si pana acum nu am fost infomata despre cauza acestui accident ecologic. Ministrul Mediului arunca pisica in curtea altuia, nu e constructiv, veti vedea ca nu voi da vina pe nimeni in aceasta conferinta.Am transmis o adresa catre CSAT in care am descris si in termeni tehnici si administrativi ce s-a intamplat in Bucuresti in 1 si 2 martie si am transmis solicitarea de a se analiza situatia din Bucuresti in cadrul CSAT. Sunt convinsa ca presedintele se va implica si cu siguranta vom afla care este poluatorul.Am transmis o scrisoare catre presedintele Camerei Deputatilor Marcel Ciolacu de a se analiza ceea ce s-a intamplat in Bucuresti in noaptea de duminica spre luni si la Comisia de mediu sau sa se constitutie comisie speciala de ancheta cu parlamentari de la comisiile de mediu, sanatate si drepturile omului. Asa mi se pare normal sa functionam intr-un stat democratic", si-a inceput Firea conferinta.Ea a anuntat ca are de gand sa cumpere statii de monitorizare a calitatii aerului, pentru a fi informata si Primaria Capitalei cand sunt depasite cotele de poluare."Atat dl ministru (Costel Alexe, n.red.) a spus ca a aflat de pe Facebook, noi am fost informati foarte tarziu in legatura cu acest accident ecologic. Consider ca nu mai sunt suficiente cele 6 statii de monitorizare a calitatii aerului si sa vedem daca putem sa facem si noi achizitie in regim de urgenta ca sa avem si noi date. Am cerut punct de vedere scris de la Curtea de Conturi, sa nu spuna ca e cheltuiala nejustificata. Am o responsabilitate in fata tuturor cetatenilor, imi pasa de ce se intampla", a mai spus Firea.O jurnalista i-a atras atentia ca aceasta achizitie era trecuta in programul de guvernare al PSD 2016-2020."Cand am venit la Primarie si colegii de la Directia de mediu au spus ca ar fi nevoie de mai multe statii, alti colegi mi-au spus ca e posibil ca, la cum se interpreteaza anumite cheltuieli de Curtea de Conturi, sa nu se considere ca sunt cheltuieli nejustificate, pentru ca Primaria nu are in atributii monitorizarea calitatii aerului. Nu a fost vorba ca nu am dorit", a reluat Firea explicatia.Jurnalista a intrebat-o de ce nu a facut ceva cand a vazut ca in atatia ani Curtea de Conturi nu ii raspunde la solicitare."Pai abia le-am scris ieri, dar noi n-am avut pana acum asemenea incidente, noi acum suntem in fata unui accident ecologic industrial. Nu putem pune pe seama traficului", a raspuns Firea.Continuand sa speculeze pe marginea cauzelor care au dus la cotele alarmante de poluare de duminica seara pana luni la pranz, Firea a spus ca a facut analize cu angajatii din Primarie si a ajuns la concluzia ca ar putea fi de vina companiile care ard deseuri, CET-urile sau gropile de gunoi."Solicitam Ministerului Mediului sa ridice filtrele de la propriile aparate, sa le duca in laboratir, sa le analizeze si sa ne spuna ce particule au fost dispersate in aer pentru a identifica poluatorul.Noi avem niste piste, am analizat cu colegii de la Directia de mediu si nu numai. Avem cateva variante de posibili poluatori industriali. Va spun care sunt aceste supozitii ale noastre care se bazeaza pe anumite informatii. Deci nu sunt speculatii, banuieli, avem informatii si solicitam institutiilor sa mearga pe aceste piste", a spus Firea, enumerand CET-urile, "cei 118 de agenti economici si institutii care detin de la Agentia de Mediu instalatii de arderi autorizate ale deseurilor" care sa fie avut la randul lor un accident, sau gropile de gunoi, sustinand ca a primit informatii ca si acolo au fost arderi necontrolate in noaptea de duminica spre luni."Nu vrem sa cautionam pe nimeni, nici sa invinovatim, tragem un mare semnal de alarma si spunem ca cetatenii trebuie sa afle adeavrul. Sa lasam la o parte politica, vrajba si sa consideram ca e treaba tuturor si sa colaboram in interesul cetatenilor. Ca primarie, oricate masuri am lua, nu ne putem bate cu un poluator industrial, cu cineva care vine si arde in cantitati industriale, nimeni nu-l prinde, dar ne plangem ca e poluare de la trafic", a mai spus edilul.Firea a sustinut ca a plantat mii de copaci, insa cand jurnalistii au intrebat cat a crescut media pe cap de locuitor de spatiu verde, social-democrata s-a enervat si a acuzat persoana care a pus intrebarea ca nu ii pasa de cine "nenoroceste" bucurestenii."Din punctul meu de vedere am fi dorit rezultate mult mai bune, dar asa cum stiti, cand am recuperat Parcul Verdi, nu mica mi-a fost mirarea sa aud in presa ca a fost un aranjament.Trag concluzia ca e mai putin important ce poluator ne-a nenorocit si e mai important sa numaram cati arbori sunt. Sa-i lasam pe cei care ne omoara, e bine cu demagogia, minciuna, dar ne plangem ca avem poluare", s-a rastit Firea.Ea l-a contrazis pe Ministrul Mediului si a spus ca nu Politia Locala ar fi putut face controale."Politia Locala poate sa faca anumite verificari pe terenuri proprietate privata sau a municipiului in care sa observe daca sunt deseuri necontrolate, ceea ce a facut, si realizeaza un raport si-l trimite la Garda de Mediu. Nu are dreptul sa controleze un operator economic, nu are competenta in lege", a spus Firea.Cand jurnalistii au insistat cu intrebari, a cerut sa ii fie adus un dosar lasat de seful Politiei Locale si a inceput sa arate imagini cu gunoaie, dar si cu animale moarte si abandonate, sustinand ca Garda de Mediu nu face nimic in acest sens."Uitati, ca un exemplu, nu de aici a venit marea poluare, dar si aici e o sursa de poluare, dar n-a vazut Garda de Mediu nimic. Uitati aici, animale moarte si abandonate. Uitati! Vi le dau, facem copii si vi le dau. Dar nimeni nu e vinovat, Firea e de vina, restul sunt divini. Uitati aici, uitati, animale abandonate. Nimeni nu vede! Uitati aici, animale. Uitati! Dar toata lumea e competenta, perfecta si fara nicio vina, doar Firea e de vina, se stie. Mai am, vi le dau", a tot repatat Firea, in timp ce ridica spre camere fotografii.