Firea: Poluare extrema in Bucuresti! Trafic nu e, santierele sunt inchise... Cine ne omoara mai tare decat coronavirusul?

"Poluare extrema in Bucuresti! Trafic nu e, santierele sunt inchise, nu mai e Lasatul Secului cand se ard prin curti diferite deseuri.. deci ce e? Cine ne omoara mai tare decat coronavirusul?Mai avem Garda de Mediu? Mai avem ministru al Mediului? Si nu, nu, nu inversiunea termica existenta produce poluare! Din cauza acestui fenomen nu se pot dispersa pulberile in suspensie. Arde iar vreun CET "putina" pacura, sa scape de ea? Si de noi??", a scris, joi seara, pe Facebook, Gabriela Firea.Ea a adaugat ca softul celor 6 aparate de masurare a calitatii aerului, ale Agentiei de Mediu, din subordinea Ministerului Mediului, poate indica exact ce tip de poluare este."Daca se doreste... Daca exista respect fata de cetateni..", a mai scris Firea.Garda de Mediu a prezentat, joi, principalele surse de poluare din Bucuresti , dupa ce statiile de monitorizare au inregistrat depasiri ale concentratiilor admise pentru indicatorul PM 10, in perioada 20-22 martie. Aceste cauze sunt activitatile industriale, traficul rutier, incalzirea rezidentiala, santierele de constructii, salubrizarea ineficienta, arderile necontrolate de deseuri, fondul de poluare regional, precum si conditiile meteorologice. Garda de Mediu anunta ca au fost aplicate amenzi.Comisarii Garzii de Mediu au facut controale, inclusiv pe timpul noptii, pentru identificarea surselor de poluare.Ministerul Mediului a anuntat, marti, "un nou episod de cresteri ale valorilor particulelor in suspensie PM10", la mai multe statii de monitorizare a calitatii aerului din Bucuresti si precizeaza ca a fost transmisa o avertizare catre Primaria Municipiului Bucuresti pentru dispunerea de masuri imediate.