Fundatia Eco-Civica: Primarii transforma raurile in wc-uri curgatoare

"Raurile care strabat Judetul Ilfov sunt poluate masiv! Cu toate ca sunt fonduri europene extrem de consistente, primarii sunt interesati de...nenorocirea localitatilor, aflate la granitele Capitalei, nicidecum de canalizare sau apa curenta.Ei transforma legile in fecale pentru ca legea spune ca nu poti emite Autorizatii de Construire fara utilitati curente. Asa ca majoritatea localitatilor din Romania, inclusiv Ilfov si Bucuresti, transforma raurile de suprafata in wc-uri curgatoare", arata Eco-Civica intr-o postare pe Facebook Cei de la G4Media.ro au prezentat detaliat cazul Clinceniului, situat la 20 de kilometri de Bucuresti, unde prin doua tevi se scurg direct in Ciorogarla parte din dejectiile localitatii. Pe strada paralela cu raul aerul este irespirabil intreg anul, spune publicatia citata."Aceste deversari sunt necontrolate si de multe ori se arunca chiar uleiuri si hidrocarburi. Sunt produse care polueaza maxim raurile de suprafata si panza freatica.. Este inadmisibil. Aici Garda de Mediu trebuia sa isi faca treaba.Va garantez ca ei stiu unde si cat se deverseaza. Ar trebui sa ia masuri, sa vina sa faca dosare penale pentru ca acestea sunt infractiuni. Va dati seama ca tot ce inseamna flora si fauna raului Ciorogarla sunt distruse. Astea sunt niste lucruri voite. Niste lucruri care trebuie pedepsite. Si accidentele se pedepsesc, dar mai ales cand poluezi in mod voit atat de grav cursurile de apa. Dupa legile europene te-ar baga imediat la puscarie", a declarat pentru publicatia citata, Dan Trifu, vicepresedinte Eco-Civica.Contactat de G4Media, seful Garzii de Mediu Ilfov Emil Grigore, a sustinut ca saptamana aceasta vor fi facute controale in urma neregulilor semnalate.