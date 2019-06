G20 va implementa un nou cadru pentru a opri poluarea cu plastic a marilor si oceanelor

Ziare.

Ministrii mediului si cei ai energiei din cadrul principalelor economii ale planetei s-au intalnit in acest sfarsit de saptamana la Karuizawa, la nord-vest de Tokyo, inainte de summitul G20 ce va avea loc la Osaka (vestul Japoniei) in 28 - 29 iunie.Pe agenda discutiilor s-a aflat subiectul poluarii cu plastic, in conditiile in care din ce in ce mai multe imagini cu plaje acoperite cu deseuri de plastic aduse de mare sau cu animale marine moarte in stomacul carora s-au gasit astfel de deseuri de plastic au provocat reactii publice, multe tari interzicand deja, spre exemplu, folosirea pungilor din plastic.Premierul japonez Shinzo Abe a declarat ca isi doreste ca tara sa sa conduca eforturile globale pentru reducerea volumului de deseuri din plastic care ajung in mari si oceane prin apelul la tehnologii inovatoare, asa cum sunt cele legate de dezvoltarea de materiale biodegradabile.Noul cadru urmeaza sa faciliteze actiuni concrete si voluntare impotriva poluarii marine cu plastic, dupa ce Summitul G20 de la Hamburg a adoptat "Planul G20 de actiune impotriva deseurilor marine" in 2017.Conform noului cadru, membrii G20 vor promova o abordare comprehensiva pentru a reduce volumul de deseuri din plastic, ce ajung in apa marilor si oceanelor, prin diferite masuri si prin cooperare internationala, dar si prin promovarea inovatiilor si intensificarea monitorizarii stiintifice si a metodologiilor de analiza."Sunt bucuros ca am reusit, alaturi de tarile in curs de dezvoltare si de cele emergente, sa formam un larg cadru international de actiune", a comentat ministrul nipon al mediului, Yoshiaki Harada, intr-o conferinta de presa.