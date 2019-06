Zona de trecere cu bacul de la Galati si portul sunt sufocate de tone de gunoaie aduse de inundatii

Ziare.

com

Apele involburate au adus butuci, crengi rupte, sticle si recipiente din plastic, vegetatie, animale moarte, care s-au depus la pontoanele de acostare ale Trecerii bac.La fata locului intervin militarii de la Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta, mai ales pentru scoaterea animalelor moarte, care reprezinta focar de infectie."Am fost solicitati pentru a scoate animalele moarte prinse in banchiza de lemne si copacii cazuti in preajma Trecerii bac. Am reusit sa scoatem 11 animale, au mai ramas trei, prinse la mijloc, dar cu ce avem in dotare nu am reusit inca", a declarat miercuri, plt. major Stefan Diaconu, de la ISU Galati.Portul de ambarcatiuni usoare, aflat in vecinatatea Trecerii bac, este impracticabil din cauza tonelor de gunoaie care au blocat standurile de acostare."Saptamana trecuta, a fost curat aici si acum nu pot sa vina proprietarii cu barcile ca e totul blocat de crengi. Totul a fost adus de viituri", a spus un galatean, proprietar de barca.In afara de militarii ISU, au fost mobilizati in zona angajati de la firma de salubritate, mici nave de interventie cu macarale usoare, dar actiunea se desfasoara anevoios din cauza cantitati mari de gunoaie depozitate la malul Dunarii.