Hidroelectrica se plange de cantitatile mari de deseuri din zona lacului Izvorul Muntelui

Compania estimeaza pentru acest an un efort financiar de 141.463 lei pentru ecologizarea Lacului Izvorul Muntelui.Bogdan Badea, presedintele directoratului Hidroelectrica, afirma ca principiul care ar trebui implementat este acela ca "poluatorul platese", ori in cazul societatii, acest lucru nu se aplica."Majoritatea lacurilor de acumulare sunt invadate de deseuri iar adevaratii poluatorii raman anonimi si scapa nepedepsiti, desi ar trebui sanctionati drastic. Militam de asemenea pentru educarea populatiei in ceea ce priveste respectarea mediului inconjurator", spune Bogdan Badea.Topirea zapezilor si ploile din aceasta primavara au antrenat deseurile aruncate de riverani si turisti pe malurile raului Bistrita si a afluentilor acestora."Hidroelectrica face si in acest an eforturi uriase pentru ecologizarea lacului si pentru reducerea cantitatilor de deseuri plutitoare al caror impact este semnificativ atat pentru mediu, cat si pentru randamentul hidroagregatelor", spun oficialii companiei.Actiunile Hidroelectrica presupun colectarea, transportul si eliminarea deseurilor plutitoare din zona fronturilor de retentie ale hidrocentralei Dimitrie Leonida (Stejaru).In ultimele zile, angajatii societatii au strans circa 200 de saci, cu un volum de 240 de litri fiecare, cu gunoaie aduse de ape in perimetrul barajului. Lucrarile sunt in desfasurare in prezent, actiunea fiind departe de finalizare, si se realizeza atat cu resurse proprii - angajati si echipamente (barci, greifere, macarale), cat si cu sprijin extern, prin firme specializate."Hidroelectrica lupta an de an la Bicaz cu consecintele poluarii - o face ca parte a preocuparilor societatii legate de mediu si pentru evitarea problemelor tehnice ce ar putea fi cauzate turbinelor de aspirarea deseurilor, insa responsabilitatea rezolvarii de esenta a problemei cade in sarcina autoritatilor care ar trebui sa actioneze mult mai hotarat, sa aplice legile si sa nu mai permita escaladarea degradarii mediului. Situatia poluarii din zona raului Bicaz este una de notorietate", afirma Bogdan Badea.Acesta face un apel catre autoritatile publice locale, catre Administratia Nationala "Apele Romane" si Garda Nationala de Mediu sa isi exercite prerogativele legale "ferm si in mod constant, pentru a identifica autoriilor reali ai poluarii si pentru a interveni pentru limitarea gradului de degradare a mediului din zona".In anul 2017, cantitatea de deseuri colectata a fost de doar o tona, deoarece regimul precipitatiilor a fost relativ scazut, insa in anul 2016, prin forte proprii si prin actiuni de voluntariat desfasurate cu sprjinul ONG-urilor, s-au colectat 50,5 tone de deseuri de pe malul lacului Izvorul Muntelui."In trecut deseurile astfel recuperate nu au fost acceptate de catre colectorii autorizati ca fiind reciclabile, astfel ca Hidroelectrica a fost nevoita sa suporte costuri importante pentru depozitarea temporara si eliminarea acestora", adauga oficialii companiei.Compania estimeaza pentru acest an venituri totale de 3,19 miliarde lei, cu 3,5% mai mici fata de veniturile preliminate pentru 2017, si pregateste investitii de 490,58 milioane lei in acest an, potrivit unor documente ce urmeaza a fi aprobate in Adunarea Generala a Actionarilor din 4 mai.Societatea si-a bugetat un profit brut de 937,16 milioane lei in acest an, de 1,7 ori mai putin fata de anul 2017, cand a incheiat cu un profit brut estimat de 1,6 miliarde lei.Compania estimeaza pentru acest an o productie de 14,64 TWh, previzionata in baza hidrologiei medii din ultimii cinci ani.Hidroelectrica pregateste investitii de 490,58 milioane lei in acest an, din care cea mai mare parte merge in dezvoltare, 224,82 milioane lei, iar alte 187,21 milioane lei merg in retehnologizare.