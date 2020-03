Imaginea care arata cat a scazut poluarea atmosferica in nordul Italiei carantinate

"La reduccion en las emisiones de dioxido de nitrogeno coincide con las medidas de contencion de Italia, que han provocado una disminucion del trafico y las actividades industriales", dice un responsable del satelite Sentinel-5P de @CopernicusEU https://t.co/Re16d1GBex - Agencia Sinc (en casa) (@agencia_sinc) March 16, 2020

LIVE

Ziare.

com

Potrivit observatiilor din satelit, nivelul de NO2 arata "o tendinta de reducere graduala cu aproximativ 10% pe saptamana pe parcursul ultimelor patru-cinci saptamani", precizeaza specialistii serviciului Copernicus intr-un comunicat, citati de AFP.Pe 22 februarie, 11 orase din regiunile Lombardia si Veneto au fost plasate in carantina, o masura care a fost extinsa progresiv pe 9 martie pana la nivelul intregii tari.La Milano, potrivit datelor prezentate de serviciul Copernicus, concentratiile medii de NO2 au scazut de la 65 mg/m3 in ianuarie la 35 mg/m3 in primele 15 zile din martie.In China, imaginile din satelit furnizate de NASA au aratat o scadere semnificativa a poluarii atmosferice, "partial asociata" cu incetinirea economiei chineze, provocata de pandemia declansata de noul tip de coronavirus, potrivit agentiei spatiale americane.Dioxidul de azot este eliberat in aer in principal de vehicule si de centrale termice si poate cauza mai multe afectiuni respiratorii, mai ales astm.Potrivit Agentiei Europene de Mediu in privinta calitatii aerului, dioxidul de azot (NO2) cauzeaza aproximativ 68.000 de decese premature pe an in Uniunea Europeana.