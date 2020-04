Imagini inedite cu muntii Himalaya, dintr-o zona de unde nu erau vizibili. Atat de curat e aerul! (Galerie foto)

Entire Himalayan range is now visible from Jalandhar, Punjab. Nature at it's best: ) pic.twitter.com/MA3x0isc4k - Rajat Sain | ਰਜਤ ਸੈਨ | रजत सैन (@SainRajat) April 3, 2020

This is Dhauladhar mountain range of Himachal, seen after 30 years, from Jalandhar (Punjab) after pollution drops to the lowest level in 30 years. This is approx. 200 km away straight.



Never seen Dhauladar range from my home rooftop in Jalandhar..never could imagine that's possible..clear indication of the impact the pollution has done by us to Mother Earth 🌍.. this is the view pic.twitter.com/laRzP8QsZ9 - Harbhajan Turbanator (@harbhajan_singh) April 3, 2020

O surpriza neasteptata, pe care nimeni nu si-a imaginat ca o va avea in aceasta viata, arata India TV India e in stare de urgenta din 24 martie pana la 15 aprilie, iar efectele lipsei poluarii sunt tot mai vizibile. Imaginile care fac inconjurul Indiei si nu numai au fost susprinse vineri, la peste o saptamana de la impunerea starii de urgenta.Oamenii au iesit pe acoperisuri sa imortalizeze ceea ce sunt convinsi ca nu vor mai vedea vreodata."Niciodata nu am vazut lantul Dhauladar de pe acoperisul casei mele in Jalandhar... niciodata nu mi-am imaginat ca este posibil. Cea mai clara dovada asupra impactului poluarii asupra globului, din Europa pana in Africa", a scris pe Twitter unul dintre cei care au imortalizat momentul, jucatorul de cricket Harbhajan Singh.In India, industria s-a oprit de tot. Chiar daca tot cei mai saraci sunt si cei mai loviti de situatie, natura in sfarsit are timp sa-si traga suflul si sa se curete.A.P.