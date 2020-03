In Paris se respira aer "ca in parc" dupa impunerea carantinei obligatorii

Ziare.

com

Cotidianul Le Parisien a publicat, miercuri, raportul celor de la Airparif privind calitatea aerului din Paris, iar acesta cuprinde mai multe informatii importante.Potrivit sursei citate, in perioada 16-20 martie, comparativ cu perioade similare din anii trecuti, a fost observata "o imbunatatire a calitatii aerului cu 20%-30% in zona metropolitana Paris, ca urmare a scaderii cu peste 60% a emisiilor de oxizi de azot. Chiar daca exista o crestere a incalzirii rezidentiale, scaderea emisiilor se datoreaza scaderii abrupte a traficului rutier si aerian".Oxizii de azot sunt printre cele mai importante particule emise pe esapamentele autoturismelor.Realizatorii raportului sustin ca, in prezent, calitatea aerului de pe principalele artere pariziene este similara cu cea inregistrata de obicei in marile parcuri!De asemenea, se noteaza si faptul ca o asemenea evolutie nu a fost inregistrata niciodata in cei 40 de ani in care este monitorizat aerul din capitala Frantei.Si in Bucuresti au fost observate lucruri similare, Ministerul Mediului anuntand pe 17 martie ca am ajuns sa respiram "aer de munte" dupa impunerea restrictiilor de circulatie si a scaderii masive a valorilor de trafic rutier.Chiar daca pandemia de coronavirus afecteaza lumea asa cum nu ne imaginam ca este posibil, masurile luate de guvernele de pe intreg mapamondul pentru a opri transmiterea COVID-19 dau Pamantului o sansa nesperata de a respira si, poate, de a se reface.