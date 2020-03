Inchide becul si deschide-ti inima! Ziare.com stinge lumina de Ora Pamantului

Planeta respira, noi ne sufocam

8,8 milioane de oameni mor anual din cauza poluarii aerului

Ziare.

com

Anul acesta natura a schimbat tonul. Ne-a vorbit ferm si clar prin imaginile care arata cum ea se vindeca atunci cand noi suntem fortati sa stam in case. Practic, ne arata cat rau facem atunci cand actionam fara sa ne gandim la ce e in jurul nostru.In acest an, in care putem avea impresia ca tot ce ne-a ramas de facut pe timp de seara, intre 20:30 si 21:30, are nevoie de curent electric, va invitam alaturi de noi sa luati o pauza, sa inchideti becurile, telefoanele, televizoarele si sa va deschideti ochii si inimile.Priviti stelele pe geam, ramurile inmugurite si inflorite care danseaza in vant, pasarile care zboara. Ganditi-va la ce va daruieste natura, ce va lipseste acum cel mai mult si abia asteptati sa faceti.Va prezentam mai jos si cateva date despre cum planeta se vindeca si respira in timp ce noi stam in case pentru a nu ne imbolnavi.Oprirea multor activitati industriale, suspendarea zborurilor, reducerea traficului - toate au dus la o scadere considerabila a poluarii, in ultimele luni.Emisiile au scazut cu 25% la inceputul anului, dupa ce oamenii au fost obligati sa stea in casa, iar numeroase fabrici au fost inchise. De asemenea, utilizarea carbunelui a scazut cu 40% la cele sase mari centrale din China. Calitatea aerului a crescut si ea considerabil, potrivit Axios asa ca estimarile sunt ca intre 50.000 si 75.000 de morti premature au fost impiedicate prin reducerea nivelului de poluare : Cercetatorii au observat ca nivelul dioxidului de azot a scazut cu aproape 50% fata de aceeasi perioada a anului trecut. Un motiv il reprezinta si faptul ca traficul auto din oras a scazut cu 35%, conform BBC Nivelul dioxidului de azot din Bergamo a scazut cu 47% saptamana trecuta, in comparatie cu aceeasi saptamana a anului trecut. In Roma, scaderea este estimata undeva intre 26 si 35%, anunta CNN Pe 17 martie, in prima saptamana de izolare totala, in Madrid nivelul dioxidului de azot a scazut cu 75% comparativ cu saptamana precedenta. De asemenea, in Barcelona acesta a scazut cu 45%, potrivit datelor oferite de El Pais Si la noi, la mijlocul saptamanii trecute, ministrul Mediului, Costel Alexe , se mandrea ca bucurestenii au inceput sa "respire aer de munte" , dupa ce restrictiile au intrat in vigoare.Situatia nu a fost insa de lunga durata, deoarece la doar doua zile distanta, reteaua independenta de monitorizare a aerului administrata de Airly indica depasiri masive ale limitelor de poluare . Spre exemplu, in sud-vestul Capitalei, in Sectorul 6, valorile poluarii cu PM 10 erau depasite cu 193%, iar cele ale poluarii cu PM 2.5 erau depasite cu nu mai putin de 292%.Lucrurile nu stateau mult mai bine nici in celelalte zone din Capitala. Spre exemplu, in nord-vestul orasului, senzorii aratau depasiri cu 119% ale indicelui PM10 si cu 317% ale poluarii cu P2.5.In plus, in zona Pipera, poluarea cu PM 10 depasea cu 92% limitele maxime admise, iar cea cu PM2.5 depasea cu 177% limitele admise.Reamintim ca atat particulele PM10 cat si cele PM 2.5 pot fi produse de activitate industriala, de activitatea de incalzire dar si de traficul auto. Poluarea aerului provoaca anual circa 8,8 milioane de decese premature in intreaga lume. Oamenii de stiinta au calculat ca poluarea aerului reduce speranta de viata, in medie, cu 2,9 ani la nivel mondial.Cercetatorii au descoperit ca poluarea aerului este responsabila pentru reducerea vietii oamenilor pe tot globul, la o scara mult mai mare in comparatie cu razboaiele, alte forme de violenta si bolile transmise de vectori, precum malaria si HIV/SIDA.